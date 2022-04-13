دراسة: معظم المؤسسات تفتقر للضوابط اللازمة لحماية أمنها الإلكتروني

أفادت دراسة حديثة لشركة بالو ألتو نتوركس، بأن جميع المؤسسات التي شملتها الدراسة تقريبا تفتقر للضوابط اللازمة لسياسة إدارة الهوية والوصول المناسبة لضمان أمنها الإلكتروني.

وحلّلت بالو ألتو نتوركس في هذه الدراسة بيانات أكثر من 680,000 هوية رقمية لأكثر من 18,000 حساب مسجل في الحوسبة السحابية لدى 200 مؤسسة مختلفة، وذلك في محاولة لفهم أنماط الإعدادات والاستخدام لديها..

وجاءت النتائج كالتالي:

إعادة استخدام كلمات المرور: 44% من المؤسسات تسمح بإعادة استخدام كلمة مرور مستخدمة سابقا.

من المؤسسات تسمح بإعادة استخدام كلمة مرور مستخدمة سابقا. كلمات مرور ضعيفة (أقل من 14 حرفا): 53% من حسابات حوسبة السّحاب سمحت باستخدام كلمات مرور ضعيفة ويمكن تخمينها.

من حسابات حوسبة السّحاب سمحت باستخدام كلمات مرور ضعيفة ويمكن تخمينها. تساهل في منح الصلاحيات لحوسبة السّحاب: 99% من المستخدمين أو المهام أو الخدمات والموارد المرتبطة بحوسبة السحاب تم منحها صلاحيات زائدة عن حاجتها، وبقيت في نهاية الأمر بدون استخدام (تعتبر “بالو ألتو نتوركس” الصلاحيات زائدة في حال لم يتم استخدامها لمدة 60 يوما أو يزيد).

من المستخدمين أو المهام أو الخدمات والموارد المرتبطة بحوسبة السحاب تم منحها صلاحيات زائدة عن حاجتها، وبقيت في نهاية الأمر بدون استخدام (تعتبر “بالو ألتو نتوركس” الصلاحيات زائدة في حال لم يتم استخدامها لمدة 60 يوما أو يزيد). إدارة خاطئة لسياسات مزوّد حوسبة السّحاب المُتضمنة من قبل المستخدمين: تُمنح سياسات مزوّد خدمة حوسبة السّحاب صلاحيات أكثر بمعدّل 2.5 مرة مقارنة بالسياسات التي يُديرها العميل. وبإمكان المستخدمين تقليص الصلاحيات الممنوحة، لكنهم في الغالب لا يفعلون ذلك.

كما سلّطت الدراسة التي أعدّتها بالو ألتو نتوركس الضوء على أبرز الجهات والعصابات الإلكترونية التي تستهدف النية التحتية لحوسبة السّحاب، إضافة إلى بعض الأطراف التي تقف خلفها جهات حكومية أحيانا وتلجأ إلى استخدام حوسبة السّحاب لتنفيذ الهجمات، وهذه الجهات هي: