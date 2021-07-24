دراسة : لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا لا يوفر حماية كافية للمسنين

ذكرت الدراسة التي شملت 450 مشاركا تلقوا جرعتي اللقاح إلى أن أجساما مضادة بمعدلات قابلة للقياس كانت موجودة في 90% تحت سن الخمسين لكن الحماية قلت مع زيادة العمر

أظهرت نتائج دراسة مجرية، أن لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” أقل فاعلية في توفير التحصين ضد المرض بين المسنين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وخلصت الدراسة التي شملت 450 مشاركا تلقوا جرعتي اللقاح إلى أن أجساما مضادة بمعدلات قابلة للقياس كانت موجودة في 90% تحت سن الخمسين لكن الحماية قلت مع زيادة العمر.

وأشارت الدراسة إلى أن احتمالية عدم وجود أي أجسام مضادة بعد تلقي اللقاح 25% تقريبا فيمن هم فوق الستين ونحو 50% لمن هم في الثمانين من العمر.

وقال الباحثون في الدراسة، إن العديد من المسنين لم تنتج أجسامهم أي أجسام مضادة بعد اللقاح، مما يعني أنه يجب اتخاذ إجراءات لحمايتهم من تفشي المرض بينهم.

ولم يتسن الوصول للشركة المصنعة للقاح للحصول على تعليق بعد.

وأظهرت دراسة حديثة، أن اللقاح حفز رد فعل أضعف في الوقاية من سلالة دلتا التي تم رصدها للمرة الأولى في الهند وهي الشائعة حاليا في أنحاء العالم.

إصابات كورونا حول العالم

وصل إجمالي أعداد مصابي فيروس كورونا حتى صباح أمس الجمعة الموافق 23 يوليو 2021 إلى 193 مليونا و569 ألفا و344 حالة إصابة، وبلغ إجمالي المتعافين 175 مليونا و851 ألفا و66 حالة، بينما توفي 4 ملايين و154 ألفا و729 شخصًا بسبب الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكثر بلدان العالم معاناة من فيروس كورونا على مستوى الإصابات بـ 35 مليونا و213 ألفا و594 حالة إصابة، تليها الهند بـ 31 مليونا و213 ألفا و62 حالة إصابة، وتأتي البرازيل في المركز الثالث بـ 19 مليونا و524 ألفا و92 حالة إصابة، تليها روسيا بـ 6 ملايين و78 ألفا و522 حالة إصابة، وتختتم القائمة فرنسا بـ 5 ملايين و933 ألفا و510 حالة إصابة.

كما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكثر البلدان معاناة على مستوى الوفيات بـ 626 ألفا و172 حالة وفاة، تليها البرازيل بـ 547 ألفا و134 حالة وفاة، وتأتي الهند في المركز الثالث بـ 419 ألفا و502 حالة وفاة، تليها المكسيك بـ 237 ألفا و626 حالة وفاة، وتختتم القائمة بيرو بـ 195 ألفا و547 حالة وفاة.