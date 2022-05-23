دراسة لـ«IBM»: الشركات المصرية تشهد ارتفاعا نحو الاستدامة رغم التحديات

أكدت دراسة جديدة تحت عنوان “امتلك تأثيرك: المسارات العملية لتحقيق الاستدامة”، لمعهد (IBM) أن الاستدامة تشهد ارتفاعاً في ترتيبها ضمن أولويات الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، حيث أجمع الرؤساء التنفيذيون على أن الاستدامة حتمية لنمو الأعمال، وإن كان الرؤساء التنفيذيون في مصر يرون أن البنية الرقمية والتدفقات النقدية والضوابط التنظيمية، مازالت تشكل تحديات قد تعيق تقدمهم خلال العامين المقبلين.

وأظهرت الدراسة السنوية التي تعدها شركة IBM، والتي تضمنت 60 رئيسا تنفيذيا في مصر، أن 72% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين يعتقدون أن استراتيجية الاستدامة لشركاتهم قد اكتملت على الأقل جزئياً، كما أشار 10% منهم إلى الانتهاء من الاستراتيجية بالكامل في مؤسساتهم.

ولكن رغم ذلك، فقد أشار العديد منهم إلى كثير من التحديات تواجههم خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، حيث أوضح 47% من المشاركين أن البنية التكنولوجية تعتبر أكبر تلك التحديات، إضافة إلى العقبات التي تتمثل في قلة البيانات وعدم وضوح العائد على الاستثمار، وفي المرتبة الثانية جاءت المخاوف بشأن المخاطر الإلكترونية 42%، والتدفق النقدي 45%، واضطراب سلسلة التوريد 42%، والاستدامة 45%.

وأوضحت الدراسة أن غالبية الرؤساء التنفيذيين، (77%)، بدأوا بالفعل في تنفيذ استراتيجياتهم المتعلقة بالاستدامة في العديد من القطاعات بأعمالهم، في حين أن 11% قاموا بالانتهاء من تنفيذ استراتيجياتهم بالكامل على نطاق المؤسسة بأكملها، مبينة في الوقت نفسه أن 67% منهم اتفقوا على أن كبار رجال الأعمال مسؤولون بشكل مباشر عن تأثير أعمال مؤسساتهم على البيئة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الاستدامة، أظهر استطلاع الرأي أن 82% من المشاركين ذكروا أنهم انتهوا من رقمنة بعض الأعمال في مؤسساتهم وتشغيلها بآليات الذكاء الاصطناعي، مقابل 28% تسمح البنية الأساسية الرقمية الخاصة بهم بالتوسع في الاستثمارات التكنولوجية الجديدة وبتحقيق قيمتها.

ويرى 38% من المشتركين أن لديهم الكوادر والمهارات المناسبة لتنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة بهم، وأكد 65% منهم ثقتهم في تحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها مؤسساتهم في غضون السنوات الثلاث المقبلة،إلا أن 58% من المشاركين في الدراسة أشاروا إلى عدم وضوح العائد على الاستثمار والفوائد الاقتصادية، ولفتوا إلى أنها من التحديات الرئيسية التي تحول دون تحقيق أهداف الاستدامة، تليها العوائق التنظيمية بنسبة 55%، ونقص الرؤى المتبصرة التي تتيحها البيانات بنسبة 38%.

مروة عباس: تعطل سلاسل التوريد وآثار كورونا من أهم التحديات

من جانبها أكدت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM في مصر، أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة هذا العام، أهمها تعطل سلسلة التوريد، والتضخم، وآثار وباء كورونا، مضيفة أنه رغم من ذلك، إلا أنه مع كل تحد من تلك التحديات هناك فرصة للعمل بشكل أفضل وأكثر استدامة، لتوظيف التقنيات والابتكارات من أجل البقاء في المقدمة، والعمل على توجيه كل جهودنا نحوه.

جدير بالذكر أن معهد IBM for Business Value، وعلى مدى عقدين من الزمن، يعمل كمركز رئيسي للأفكار لدى شركة IBM، وينتج سنوياً رؤى استراتيجية مدعومة بالأبحاث والتكنولوجيا، وإجراء العديد من المقابلات مع آلاف المسؤولين التنفيذيين والمستهلكين والخبراء بشكل عام، لمساعدة القادة على اتخاذ القرارات في مجالات أعمالهم.