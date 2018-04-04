دراسة لرقابة الصادرات لمنع إطالة السفن في الموانئ

سمر السيد:قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن هناك دراسة تقوم بها الهيئة حاليا لتحديد احتياجاتها من العمالة فى الفترة المقبلة، وكيفية العمل بنظام الورديات كوسيلة للعمل بالموانئ طوال اليوم لمنع إطالة الفترة الزمنية الخاصة ببقاء السفن.أضاف على هامش الندوة

سمر السيد:

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن هناك دراسة تقوم بها الهيئة حاليا لتحديد احتياجاتها من العمالة فى الفترة المقبلة، وكيفية العمل بنظام الورديات كوسيلة للعمل بالموانئ طوال اليوم لمنع إطالة الفترة الزمنية الخاصة ببقاء السفن.

أضاف على هامش الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، اليوم الأربعاء، بعنوان “دور مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المرحلة الحالية”، أن هناك نقصا حاليا فى العامل البشرى، ولذا يستوجب الأمر وجود ورديات لعدم تأخر العميل ومساعدته على إنهاء الأشياء الخاص به.