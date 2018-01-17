دراسة عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى الخدمات الصحية

ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبى والشاذلى جمعة:قال الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية والعضو المنتدب لشركة "بلاتينوم للرعاية الصحية" أنه جارى إعداد دراسة عن تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تقديم الخدمات الصحية بهدف تقديمها إلى الحكومة والبرلمان خلال الفترة



ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبى والشاذلى جمعة:

قال الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية والعضو المنتدب لشركة “بلاتينوم للرعاية الصحية” أنه جارى إعداد دراسة عن تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تقديم الخدمات الصحية بهدف تقديمها إلى الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة.

و اعتبر أبو المجد أن قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل هو حديث الساعة بالقطاع والذى سيشهد الفترة المقبل إعداد لائحته التنفيذية ويمثل فرصة هامة لشركات التأمين والرعاية الصحية ومقدمى الخدمات بالقطاع الخاص.

و أوضح أن الجمعية نفذت توصيات الملتقى السابق للرعاية الصحية ومنها توقيع بروتوكولات مع شركات الأدوية والمجلس الأعلى للجامعات فى مجال الرعاية الصحية مشيرا إلى أن هناك تنسيق دائم للجهود بين الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية للرعاية الصحية.

