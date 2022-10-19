«دراسة عن الأثر المروري».. ملابسات توزيع أوراق فارغة بألوان على السيارات بالرحاب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشورات عبر بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن توزيع إدارة المرور أوراق فارغة بألوان مختلفة على السيارات، بمحيط منطقة الرحاب بمحافظة القاهرة مع تساؤلات بالتعليقات عن سبب ذلك.

وبالفحص تبين أن أحد المكاتب الإستشارية للنقل وطرق المرور “T.H.T” تجري دراسة عن الأثر المروري لأحجام حركة السيارات بأحد الميادين بمدينة الرحاب والمحاور المؤدية إليه، باستخدام تلك الكروت الملونة، وذلك تمهيدًا لتركيب إشارات ضوئية بما يحقق السيولة المرورية وخدمة المواطنين.

وأكد أن دور الإدارة العامة لمرور القاهرة يقتصر على تيسير مهمة المكتب الاستشاري المشار إليه.