دراسة طبية تكشف فوائد صحية مذهلة للمخللات

متابعات:قالت دراسة طبيبة جديدة، إن المقبلات أو ما يطلق عليه في بعض البلدان العربية بـ"المخللات"، والتي عادة ما تتكون من "الخيار والباذنجان والجزر" المملحة لها عدة فوائد صحية.ورغم التحذيرات التي يطلقها الأطباء بعدم الإفراط في تناول هذه الأطعمة، إلا أن دراسة نشرتها مجلة "الرجل" الإماراتية المتخ

متابعات:

قالت دراسة طبيبة جديدة، إن المقبلات أو ما يطلق عليه في بعض البلدان العربية بـ”المخللات”، والتي عادة ما تتكون من “الخيار والباذنجان والجزر” المملحة لها عدة فوائد صحية.





ورغم التحذيرات التي يطلقها الأطباء بعدم الإفراط في تناول هذه الأطعمة، إلا أن دراسة نشرتها مجلة “الرجل” الإماراتية المتخصصة في شؤون الرجال، ذكرت عددًا من الفوائد التي يمكن تحصيلها من المخلل.

وأكدت الدراسة أن تناول الصوديوم والأطعمة الغنيّة به مثل المخللات، يسهم في رفع ضغط الدم الشرياني.

ويقول الدكتور جميل القدسي: “للمخلل فوائد كثيرة، فهو يوفر للجسم الفيتامينات الأساسية، ويمنع عنه الدهون المشبّعة التي تضرّ بالصحة الجسدية، ويعيد توازن البكتيريا الموجودة في الأمعاء بشكل ممتاز، إلا أن وجود ملح الصوديوم في المُخلل، يعمل على رفع الضغط بشكل زائد”.

ويضيف خبير التغذية أن الطبقة البيضاء التي تتكون على سطح أطباق الخضراوات المملحة، هي بكتيريا نافعة، لأنها تتغذى على السكر الموجود في الخضار وتحلله وتحوله إلى حمض.

ويضيف أن الخضراوات المخللة لا تحتاج إلى الخل لتكتسب النكهة الحامضة، كما نعتقد، فهي تنتج “حامض اللاكتيك” ذاتيًّا، والمعروف عنه إنه يعالج نزيف اللثة.