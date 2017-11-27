دراسة صرف مقررات التموين عبر السلاسل التجارية الكبرى

محمد مجدىعلمت «المال» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس إمكانية إدخال السلاسل التجارية الكبرى فى منظومة صرف المقررات التموينية، كما يتم الآن فى فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، ومنافذ جمعيتى، التابعة لوزارة التموين.وأوضحت مصادر مطلعة، أن الموافقة على تطبي

محمد مجدى

علمت «المال» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس إمكانية إدخال السلاسل التجارية الكبرى فى منظومة صرف المقررات التموينية، كما يتم الآن فى فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، ومنافذ جمعيتى، التابعة لوزارة التموين.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الموافقة على تطبيق تلك الدراسة لن يحدث قبل الانتهاء من عملية التدقيق والتنقية للبطاقات التموينية، بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى المسئولة عنها، وذلك لما يقرب من 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 70 مليون مواطن.

وأضافت أن تنفيذ تلك العملية سيتم مع السلاسل ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، والتى تمتلك عدة فروع فى المحافظة الواحدة.

وأشارت إلى أن تنفيذ تلك العملية سيتضمن توفير ماكينة صرف المقررات التموينية، ليقوم المستفيد من الدعم الحكومى للسلع التموينية، بالحصول على احتياجاته من السلاسل التجارية، طبقاً لإجمالى المبلغ المحدد على البطاقة التموينية الخاصة به.

ويحصل الفرد المقيد بالبطاقة التموينية على 50 جنيهاً كل شهر، يشترى من خلالها سلع غذائية وغير غذائية، من قائمة تضم 60 سلعة متنوعة الحجم والوزن والنوع.

ونفت المصادر، وجود أى نية للاستغناء عن بقالى التموين فى عملية صرف المقررات، موضحة أن تلك الدراسة ليس لها علاقة بقرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بشأن سداد البقالين %25 من إجمالى السلع التى يتسلمها وتصرف للمستفيدين من المقررات التموينية.

وكانت «التموين» قد قامت بمد الفترة اللازمة لسداد المبلغ التأمينى من 21 نوفمبر الحالى إلى 7 ديسمبر المقبل، ورغم ذلك لا يزال أغلب بقالى التموين يواجهون صعوبة فى التسديد.

ونشبت أزمة بين الوزارة وبقالى التموين بعد قرار «المصيلحى» الخاص بالتأمين، وذلك لعدم قدرتهم على توفير المبلغ المطلوب، بما يهدد بخروج العديد منهم من المنظومة. وعلى صعيد متصل، أكد مسئول بسلسلة خير زمان، رفض ذكر اسمه، أنه كان مطروحا خلال العام الماضى، دخول سلاسل تجارية مثل «خير زمان» وغيرها، فى منظومة صرف المقررات التموينية، ولكن المفاوضات تم وقفها دون أى أسباب.

وأوضح أن «خير زمان» لا تمانع فى الاشتراك فى منظومة صرف المقررات التموينية، حال تطبيقها، وأنه سيتم صرف السلع للمواطنين عبر البطاقة التموينية الذكية، واستخدام ماكينة صرف السلع، مثلها مثل ماكينة الفيزا والتى يتم من خلالها دفع قيمة ما يتم شراؤه بالفيزا كارد.