دراسة: شركات السيارات البريطانية تسرع من وتيرة التحول للمركبات الكهربية

تمضي الشركات البريطانية قدمًا باستثمار 13.6 مليار جنيه إسترليني في السيارات الكهربية، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها مؤسسة “سنتريكا بزنس سوليوشنز” Centrica Business Solutions .

وستشهد الزيادة أكثر من ثلث (35%) المزيد من الشركات التي تشغل المركبات الكهربائية على الطريق بحلول نهاية العام 2022 .

وبالمقارنة، كان هناك 121 ألف سيارة كهربائية فقط مسجلة من قبل الشركات العام الماضي. ووجد البحث أيضًا أن الشركات أنفقت 11.6 مليار جنيه إسترليني على المركبات الكهربائية ودعم البنية التحتية في العام 2021.

خلال العام المقبل، تخطط الشركات لزيادة الإنفاق بنسبة 15 %، وبذلك يصل إجمالي الاستثمار في السيارات الكهربية إلى 13.6 مليار جنيه إسترليني.

وقال جريج ماكينا، العضو المنتدب لشركة “سنتريكا بزنس سوليوشنز” ، إن التقدم كان “مشجعًا”.

وأشار ماكينا إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار لتطوير البنية التحتية في المملكة المتحدة.

وفي حديثه إلى صحيفة “إكسبريس” البريطانية ، قال ماكينا: “تواصل المملكة المتحدة إحراز تقدم كبير نحو تحقيق طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية.”

وأضاف: “إنه لأمر مشجع أن نرى الشركات البريطانية تعطي الأولوية للاستثمار في الرحلة نحو الكهربة على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة “.

وستستمر الشركات في لعب دور حيوي في تحقيق طموحات النقل الأخضر في المملكة المتحدة. ولكن مع توقع دخول عدد قياسي من المركبات الكهربائية إلى المملكة المتحدة هذا العام ، يجب أن نضمن توفير المركبات وأن تكون البنية التحتية الأوسع للشحن قوية بما يكفي لتلبية الطلب “.

إن الجمع بين تكنولوجيا الطاقة مثل الألواح الشمسية وتخزين البطاريات في البنية التحتية الأوسع للشحن سيساعد على تسخير مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الطلب على الشبكة خلال أوقات الشحن القصوى.”

وقالت غالبية الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات إنها تتوقع تشغيل أسطول من السيارات الكهربية بنسبة 100 % في غضون السنوات الأربع المقبلة.

يأتي هذا قبل الحظر الوشيك على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والمقرر دخوله حيز التنفيذ في العام 2030.

وقال أكثر من أربعة من كل 10 إنهم زادوا عدد المركبات الكهربائية في أسطولهم على مدار الـ 12 عامًا الماضية.