دراسة: دفع الأموال للمدخنيين أفضل طرق الإقلاع عن التدخين

متابعات وجدت دراسة حديثة أن دفع الأموال يساعد على الإقلاع عن التدخين أفضل من أي وسيلة أخرى، بما فيها السجائر الإلكترونية.ويثير تساؤل "هل السجائر الإلكترونية تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين حقا؟" جدلا كبيرا أمام المدخنين وصناع القرار على حد سواء، بحسب ما جاء في تقرير لشبكة CBS News الأمري

متابعات

وجدت دراسة حديثة أن دفع الأموال يساعد على الإقلاع عن التدخين أفضل من أي وسيلة أخرى، بما فيها السجائر الإلكترونية.

ويثير تساؤل “هل السجائر الإلكترونية تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين حقا؟” جدلا كبيرا أمام المدخنين وصناع القرار على حد سواء، بحسب ما جاء في تقرير لشبكة CBS News الأمريكية، ونقله موقع سبوتنيك الروسي.

وكشفت الدراسة أن السجائر الإلكترونية ليست أفضل من الأدوات التقليدية في منع التدخين، والشيء الوحيد الذي ساعد حقا فى الإقلاع عن التدخين هو دفع أموال للمدخنين للإقلاع عن هذه العادة.

وقال الدكتور سكوت هالبيرن من جامعة بنسلفانيا إنه عند استخدام السجائر الإلكترونية “لم يتحسن عدد الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين”.

وأَضاف: أفضل طريقة لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين هي أن تدفع لهم مالا.

وعلى الرغم من ذلك، واجهت الدراسة انتقادات، وقال منتقدو الدراسة إن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، في ما شككوا في فعالية النتائج على باقي المدخنين مقارنة ببقة أساليب مكافحة التدخين.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت لجنة طبيبة أمريكية تضم خبراء في مكافحة التدخين إن استخدام السجائر الإلكترونية تساعد في الحد من التدخين، على عكس هذه الدراسة، لكنهم قالوا إن الأمر يحتاج مزيدا من البحوث.

والسجائر الإلكترونية عبارة عن أجهزة تعمل بالبطارية وتحتوي مواد أقل سمية من السجائر التقليدية.