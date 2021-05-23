دراسة: جرعتان من لقاح كورونا يمكنهما الوقاية من السلالة الهندية

لقاح فايزر-بيونتك فعال بنسبة 88% في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض سلالة بي.2.617.1 بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

قال مسؤولون بريطانيون في مجال الصحة إن جرعتين من لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لهما نفس الفاعلية تقريبا في الوقاية من سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت في الهند وتنتشر سريعا مثلما هو الحال مع السلالة السائدة في بريطانيا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن البيانات لم يسبق لها مثيل وإنه يأمل في أن تستطيع الحكومة رفع المزيد من قيود كوفيد -19 الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وخلصت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا أمس السبت إلى أن لقاح فايزر-بيونتك فعال بنسبة 88% في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض سلالة بي.2.617.1 بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

ويأتي هذا بالمقارنة مع فعالية نسبتها 93 % في الوقاية من سلالة “كنت” بي.7.1.1 وهي سلالة كوفيد السائدة في بريطانيا.

وقالت الهيئة إن جرعتين من لقاح أسترا زينيكا كانتا فعالتين بنسبة 60 % في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض السلالة الهندية وبنسبة 66 % في الوقاية من سلالة كنت.

وقال هانكوك لمحطات بث: “أشعر بثقة متزايدة في أننا على المسار الصحيح لخارطة الطريق لأن هذه البيانات توضح أن اللقاح يكون، بعد تلقي جرعتين، فعالا (في الوقاية من السلالة الهندية) بنفس القدر”.

ومن المقرر وفقا لخطط الحكومة رفع ما تبقى من قيود فيروس كورونا يوم 21 يونيو حزيران.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن الجرعة الأولى من اللقاحات فعالة بنسبة 33 % في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض سلالة بي.2.617.1 بعد ثلاثة أسابيع، أي أن فاعليتها أقل من مثيلتها بالنسبة لسلالة بي.7.1.1 والبالغة 50%.

وقال هانكوك إن هذا يوضح أن الحصول على جرعتين من اللقاح أمر “ضروري للغاية”.

وكان رئيس معهد الصحة العامة في ألمانيا قد قال يوم الجمعة إن لقاحات كوفيد الموجودة ربما تكون أقل فاعلية في الوقاية من السلالة الهندية.

ما زال العالم يعاني من وباء “كوفيد- 19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 167 مليونا و54 ألفا و372 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و468 ألفا و818 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 147 مليونا و976 ألفا و264 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

زيادة قياسية عالمية في الهند

سجلت الهند، أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي تجاوزت 330 ألفا، بينما يكافح النظام الصحي المنهك لاستيعاب المصابين ومواجهة حوادث متكررة.

وقفزت الوفيات بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية بمستوى قياسي حيث قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 2263 وفاة، في حين حذر المسؤولون في شمال وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، من أن معظم المستشفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه خطر نفاد الأكسجين.