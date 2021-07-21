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دراسة : ثُلث البنوك المركزية في العالم تخطط لإضافة اليوان إلى احتياطاتها

يرى 75% من البنوك المركزية أن للسياسة النقدية تأثيرا مبالغا فيه على الأسواق المالية حاليا
محمد عبد السند 2:02 م, الأربعاء, 21 يوليو 21 2:02 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

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أظهرت دراسة مسحية نُشرت اليوم الأربعاء، أن اليوان الصيني بصدد التحول إلى مكون أهم كثيرا من مكونات النظام المالي العالمي في ظل تخطيط زهاء ثلث البنوك المركزية لإضافة العملة إلى احتياطاتها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويوضح مسح المستثمر الحكومي العالمي، الذي ينشره سنويا منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، أن 30% من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدار 12-24 شهرا قادمة، مقارنة مع 10% فقط العام الماضي.

وبحسب المسح أيضا، يرى 75% من البنوك المركزية أن للسياسة النقدية تأثيرا مبالغا فيه على الأسواق المالية حاليا، لكن 42% فقط يرون ضرورة إعادة النظر في مثل تلك السياسات.

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وعلى النقيض من اليوان، يخطط 20% من البنوك المركزية لتقليص حيازات الدولار الأمريكي على مدار 12-24 شهرا، وتخطط نسبة 18% لتقليص الحيازات من اليورو، ويريد 14% تقليص الحيازات من الدين السيادي لمنطقة اليورو.

وأظهر المسح أن البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد أصبحت تسيطر على أصول قيمتها 42.7 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع. وزادت احتياطيات البنوك المركزية وحدها 1.3 تريليون دولار إلى 15.3 تريليون بنهاية 2020.

نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 9. 7% خلال الربع الثاني

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الخميس، نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9. 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 1. 8% وأقل كثيرا من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 3. 18%.

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وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا معدل 3. 1% خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 2. 1% بعد نموه بمعدل 6. 0% خلال الربع الأول من العام.

وذكر مكتب الإحصاء، أن الناتج الصناعي ارتفع في الصين خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 3. 8%، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 8. 7% بعد نموه حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 8. 8%.

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وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين حتى نهاية يونيو الماضي بمعدل 6. 12% سنويا في حين كانت التوقعات 1. 12% بعد نموها بمعدل 4. 15% بنهاية مايو.

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بقلم محمد عبد السند

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