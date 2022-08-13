دراسة: ثقة المستهلك الأمريكي ترتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بصورة أكبر في أغسطس الجاري من مستوى قياسي منخفض في وقت سابق من الصيف الحالي، وتراجعت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى القريب مرة أخرى على خلفية انخفاض أسعار البنزين، حسبما أظهرت دراسة مسحية حديثة.

وجاءت القراءة الأولية لجامعة ميشيجان في أغسطس على المؤشر العام لثقة المستهلك عند 55.1، ارتفاعا من 51.5 في الشهر السابق. وكان المؤشر قد سجل مستوى منخفضا قياسيا عند 50 في يونيو الماضي.

وكانت القراءة الأولية لشهر أغسطس أعلى من متوسط التوقعات البالغ 52.5 بين الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وانخفضت توقعات التضخم لسنة واحدة في الاستطلاع إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند 5.0% من 5.2%، في حين ارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.0% من 2.9 % لتظل ضمن النطاق الذي ساد العام الماضي.

انكماش اقتصادي

انكمش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي، مما زاد من فرص حدوث ركود، حيث أدى التضخم المرتفع منذ عقود إلى تقويض الإنفاق الاستهلاكي، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعاقة الاستثمار التجاري والطلب على الإسكان.

وأظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة والصادر مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 0.9% إلي 4.4% من 5.2% على أساس سنوي بعد انخفاض بنسبة 1.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وارتفع الاستهلاك الشخصي، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي، بوتيرة 1%، وهو تباطؤ عن الفترة السابقة.