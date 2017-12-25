دراسة توصي بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة بالموانئ

مدحت إسماعيل:تسلمت وزارة النقل منذ أيام، من مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، دراسة تفصيلية عن جدوى تحويل الموانئ المصرية إلى موانى لوجيستية.وأكدت الدراسة، أن الهدف من التحول إلى موانئ لوجيسيتة، هو تحقيق قيمة مضافة للبضائع المتداولة من خلال القيام بالأنشطة الرئيسية ممثلة فى التخز

مدحت إسماعيل:

تسلمت وزارة النقل منذ أيام، من مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، دراسة تفصيلية عن جدوى تحويل الموانئ المصرية إلى موانى لوجيستية.

وأكدت الدراسة، أن الهدف من التحول إلى موانئ لوجيسيتة، هو تحقيق قيمة مضافة للبضائع المتداولة من خلال القيام بالأنشطة الرئيسية ممثلة فى التخزين، وتوفير خدمة التخليص الجمركى والصحى وخلافه، بهدف تقليل الجهد والوقت، إلى جانب توفير شبكة معلوماتية تربط جميع الجهات العامة بالميناء داخل منظومة كاملة تتصل بالعملاء بشكل مباشر.

وأوصت بالتوسع فى إقامة مناطق حرة فى الموانئ تتمتع بالحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى إنشاء جهاز يتولى الإشراف على تلك الموانئ.

وأشارت إلى أن أهم مزايا التحول إلى موانئ لوجيستية، زيادة إنتاجية الموانى، وتجويد الخدمات المقدمة، مع خفض تكلفة النقل المكمل، وتداول البضائع، إضافة إلى زيادة العوائد الاستثمارية المتوقعة للميناء طبقا لحجم المشروعات التى سيتم تنفيذها والخدمات الموفرة لتلك المشروعات.

وتتضمن محاور الدراسة التى اطلعت عليها «المال»، تفاصيل كاملة عن حركة تطور التجارة بالموانئ، وإجمالى البضائع المتداولة بها بداية من 2004 – 2014، لافتة إلى أن الموانئ المصرية حققت نسب نمو متصاعدة خلال تلك الفترة، إلا أنها حققت انخفاضا خلال عامى 2011 – 2012، بنسبة %5.1، بسبب تداعيات ثورة 25 يناير.

ويوجد فى مصر نحو 14 ميناء، وهما: الإسكندرية، وبور سعيد، والسويس، و دمياط، و شرق بور سعيد، والدخيلة، ونويبع، وسفاجا، و السخنة، و شرم الشيخ، والطور، والعريش، والغردقة، والأدبية.

وقال مصدر حكومى، إن “النقل” تبحث فى الوقت الحالى تطبيق تلك الدراسة، لافتاً إلى عقد اجتماعات مكثفة بين وزير النقل الدكتور هشام عرفات، ورؤساء الموانئ، لوضع جدول زمنى لتنفيذ المخطط، خاصة بعد نجاح زيارة الوزير إلى لندن وألمانيا ولقائه بالخطوط الملاحية العالمية.

وبحسب المصدر فإن الدراسة الحالية، بمثابة تمهيد للمخطط الذى ينفده أحد المكاتب الاستشارية الألمانية لصالح “النقل”، لإجراء دراسة تفصيلية لتحديد مزايا تنافسية كل ميناء لتحقيق التعاون فيما بينها، وتقوية دورها فى منافسة الموانى الأجنبية.

وطالبت الدراسة، بتطبيق 26 توصية، لتنفيذ خريطة التحول إلى موانى لوجيستية، فضلاً عن تنفيذ 5 مقترحات أخرى لزيادة تنافسية الموانئ، سواء فى الداخل أو الخارج.

وأوضحت الدراسة أنه تم اختيار ميناء دمياط كعينة، وعليه تم تحديد العوائد المرتقبة من خطة التحول، والمتطلبات التى يجب تنفيذها، وبررت اختياره، لأنه يتوافر به عدد كبير من المقومات التى تؤهله للتحول إلى ميناء لوجيستى، ومنها، أنه يدار عبر نظم إلكترونية، ولديه القدرة على استغلال شبكة الطرق والسكة الحديد، إلى جانب توافر عدد من الخدمات الداعمة للقدرات اللوجيستية واسعة النطاق، ومنها الأرض التى يمكن استثمارها.

وأوصت بالبدء فى تنمية وتطوير مساحة متاحة داخل ميناء دمياط بمساحة 125 فدانا، مشيرة إلى إمكانية إنشاء عدد من المركز اللوجيستية المتكاملة عليها، ومنها ميناء لوجيستى على مساحة 30 فدانا لتقديم الأنشطة الخاصة بدعم المنتجات والسلع المصدرة والمستوردة من وإلى الخارج، بما يجعل تلك الخدمات تتلاءم مع الاشتراطات الدولية، وتحقق التنافسية، إلى جانب قيام المركز بتقديم الخدمة المضافة للسلع المستوردة، ومنها السكر والزيوت النباتية، عبر تكريرها وإعادة تعبئتها وتوزيعها فى السوق المحلية.

وأوصت كذلك بإنشاء مركز على مساحة 45 فدانا، لخدمة الصناعات المتطورة عبر تقديم خدمات متنوعة، و منها استقبال واستيراد أجزاء السيارات من المصانع الخارجية، وتجميعها وإعادة تصديرها، إلى دول شرق المتوسط أو الشرق الأقصى.

و طالبت بإقامة مركز لوجيستى لصيانة وإصلاح الحاويات، مشيرة إلى أن المونئ المصرية، ومنها ” دمياط”، يتردد عليه العديد من الخطوط الملاحية، ويجب أن يستقطب جزءا من الحاويات لإصلاحها للخطوط الملاحية بالشكل المناسب لعمليات الشحن والتفريغ.

وأوضحت أنه تم إجراء دراسة اقتصادية «كنموذج»، لمشروع إنشاء مصنع لتكرير الزيوت النباتية، على مساحة 20 ألف متر، فى المركز اللوجيستى المقترح لخدمة السلع، مشيرة إلى أن العائد المتوقع يصل لـ%20 من حجم التدفقات النقدية وهى تعادل 4 ملايين دولار سنويا،ً تزداد مع نمو نشاط المشروع، المقدر تكلفته بـ 2.128 مليون دولار حال تنفيذه عام 2021.

ودعت إلى إنشاء جهاز جديد لتنظيم اللوجيستيات، بإشراف “النقل”، لافتة إلى أنه سيقدم الخدمات اللوجيسيتة، طبقاً لنظام المناطق الصناعية الحرة، التى يحكمه قانون الاستثمار وتعديلاته، وذلك للتمتع بالإعفاءات الضريبة المتاحة.

يذكر أن قانون الاستثمار الذى صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام، تضمن العديد من المحفزات، ومنها خصم ضريبى %50 على الاستثمارات فى المناطق غير المطورة، ودعم حكومى لتكلفة توصيل المرافق للمشروعات الجديدة، وبموجب القانون فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشروعات الصناعية، إذا بدأ الإنتاج فى غضون عامين.

وقد أعاد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهى مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهى السياسة التى عطلت إقرار القانون، بسبب اعتراضات على التخلى عن إيرادات ضريبية فى وقت تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.

وطالبت باستصدار التشريعات الضامنة للاستثمار وطرق تمويل المشروعات، وتحديد الواجبات والتزامات المستثمرين، و جهات وأساليب فض المنازعات بين الأطراف، والجهة التى ستشرف على تطوير النشاط اللوجيستى بصفة عامة، باعتبراها أهم العوامل المساعدة لنجاح المراكز اللوجيستية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة اللوجستيات، وتسهيل النقل الدولى المتعدد الوسائط.

وشددت على ضرورة إعفاء الشركات الرائدة من الضرائب لمدة 5 سنوات، مع منح امتيازات لقطاعات النقل واللوجيستيات، والسعى نحو جذب وتنمية الشركات التى تقدم الحلول لسلسل التوريد العالمية، خاصة شركات الطرف الثالث «3pls».

ودعت إلى عمل منافسة فى تسعير الأراضي خلال السنوات الأولى للمشروعات المطروحة، و أن تتضمن العقود أحقية المستثمر الذى يتولى إدارة المشروع أولوية التعاقد على المساحات المتاخمة لمشروعه، عند طرحها للإيجار أو الإدارة، إذا كانت لديه رغبة التوسع فى النشاط.

وأوصت بتطبيق نظام «one stop stop» ، والذى يشمل إصدار التراخيص اللازمة داخل المناطق، وقيمة حق الانتفاع والجمارك والبناء، والامتيازات والإعفاءات الضريبة، بشكل أسرع ومن خلال جهة واحدة، مشيرة إلى أن وضع سياسية تسويقية قائمة على منهج عملي يتم تنفيذها من خلال فرق عمل متخصصة فى ذلك المجال.

على صعيد مواز، طالبت، بتنفيذ 5 مقترحات للارتقاء بتنافسية الموانئ، أولها : يتمثل فى وضع خريطة استثمارية شاملة موحدة لمشروعات قطاع النقل البحرى، وهدف الدولة منها، و ثانيها : أن تتضمن المشروعات جميع التراخيص والمواصفات اللازمة، مع تحديد جدول زمنى لبدء المشروع، وضرورة تطوير نظم استخدام تكنولوجيا المعلومات لإتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمشروعات على المواقع الإلكترونية، لتيسير حصول المستثمر على المعلومات الكافية فى القطاع.

وثالثها: العمل على حل مشكلة صدور القوانين المنظمة لعمل الموانئ اللوجيستية من دون حدوث تضارب فيما بينها، من خلال مراجعة تلك التشريعات المتعلقة بالنقل البحرى مع قانون الاستثمار الجديد، والقرارات الوزارية ذات الصلة.

يشار إلى أن “النقل”، أصدرت خلال العام الماضى قرارا وزاريا رقم 800 لسنة 2016، الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، و هو القرار الذى شهد اعترضا كبيراً من جانب الشركات والخطوط الملاحية العالمية، الأمر الذى انتهى بإجراء تعديلات عليه بهدف امتصاص غضب المجتمع الملاحى.

وكانت الغرف الملاحية، تقدمت خلال الفترة الماضية بمذكرة لوزير النقل، والتى تضم طلبات السوق الملاحية بخصوص القرار 488 لسنة 2015، و طالبت المذكرة بضرورة أن يتم احتساب القاطرات بالحركة وليس بالساعة، على أن تكون بنفس فئات التحاسب المذكورة بالقرار، واحتساب نسبة خصم %20، على الأسعار الخاصة برسم الميناء، وطلبت بإلغاء %30 من الزيادة على القاطرات بعد غروب الشمس، بالإضافة إلى الإبقاء على خصم سفن الترانزيت، وتأجيل البدء فى العمل بالتعريفة من أول يناير 2016، وإلغاء الزيادة السنوية 5 % والمراجعة كل 5 سنوات.

ورابعها: تضافر الجهود للحفاظ على مكانة قطاع النقل البحرى المصرى بمنطقة شرق المتوسط، وزيادة تنافسية الموانئ، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التواجد المحورى فى منطقة البحر الأحمر، وخامسها: العمل على تحسين وتطوير شبكة النقل والمواصلات المتواجدة فعليا بمنطقة البحر الأحمر، وتقديم الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمارات العالمية لإقامة صناعات وأنشطة بالمنطقة، مع ضرورة وضع معايير لاختيار الصناعات التى ستقام داخل هذه المناطق، حتى تحقق الدولة أقصى استفادة من موقعها الجغرافى، إلى جانب توفير العمالة الماهرة والمتخصصة باعتبارها أحد عناصر التنافسية بين الصناعات.

وأكدت الدراسة أن الموانئ المصرية تعانى من وجود 14 معوقا حاليا، و تمتلك 21 ميزة، عن مثيلتها فى منطقتى شرق البحر المتوسط، والبحر الأحمر.

واعتبرت أن من أبرز المعوقات أمام الموانئ المصرية، تعدد التشريعات والقرارات الحكومية المنظمة للعمل، وعدم مواكبتها لنظيرتها العالمية، خاصة فى مجال السلامة والأمن وحماية البيئة، وضعف الإمكانيات البشرية والحاجة إلى كوارد بشرية مؤهلة تناسب العمل الوظيفى، وافتقارها إلى مراكز وفروع للتوكيلات التجارية العالمية التى تنفذ أنشطة مختلفة.

وأشارت إلى أن من نقاط الضعف الموانئ المصرية، الإطماء السنوى الذى تتعرض له مثل ميناء دمياط البحرى، والحاجة المستمرة إلى التكريك، لافتة إلى أن الإطماء السنوى يقدر بنحو 1.5 مليون م3 سنوياً.

وأكدت الدراسة أن القطاع البحرى يعاني من غياب التكامل بين مشروعات النقل المختلفة، ومنها الربط بين “السكة الحديد، والنقل النهرى، إضافة إلى المحاور الرئيسية فى شبكة الطرق والكبارى التى لا تتماشى مع الأحمال المحورية العالمية، ومن ثم الموانئ المصرية مما جعلها تعانى من الازدحام والتكدس والاختناق.

يضاف إلى ماسبق أن الاستثمارات المطلوبة فى كل ميناء ضخمة، و فى الوقت نفسه تعانى من بطء استرداد رأس المال، وانخفاض العائد من مراحل التشغيل الأولى، إضافة إلى عدم ضمان توافق خطط النقل الشاملة، مع خطط وأنشطة الاستثمار الصناعى والتجارى.

وأوضحت أنه من ضمن مواطن القوة والمزايا التي تمتلكها الموانئ المصرية، تغير نظم الإدارة فى بعضها، ومواكبتها لنظم الإدارة والتشغيل مثل «b.o.t»، و«b.o.o.t»، ومنها ميناء شرق بورسعيد الذى يتميز بأنه أهم موانئ المنطقة فى تداو الحاويات، و احتل فى عام 2014، المركز 35 على مستوى العالم فى مؤشر الإنتاجية، مقابل المركز 38 فى عام 2012.

وقالت الدراسة إن الموانئ المصرية تتميز بتعدد الخطوط الملاحية المترددة عليها، نظراً لموقعها الجغرافى المتميز، و تتميز بإدخال نظم التجارة الإلكترونية فى عدد منها، وانخفاض تكاليف العاملة، وبدء توافر شبكة متكاملة من سفن الروافد تخدم بعض الموانئ، و منها ميناء شرق بورسعيد.