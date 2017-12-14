دراسة : تكلفة تطوير دواء واحد ارتفعت إلى مليارى دولار

أحمد صبرى: كشفت دراسة حديثة لشركة "ديلويت" العالمية للاستثمارات، أن تكلفة وتطوير دواء واحد أصلى ارتفعت 70% خلال السنوات السبع الأخيرة . وبحسب الدراسة التى نقلها موقع جريدة "تليغراف" البريطانية اليوم الخميس، فإن متوسط تكلفة العقار الواحد فى تلك الفترة ارتفع من 1.2مليار دولار عام 2010 إل

أحمد صبرى:

كشفت دراسة حديثة لشركة “ديلويت” العالمية للاستثمارات، أن تكلفة وتطوير دواء واحد أصلى ارتفعت 70% خلال السنوات السبع الأخيرة .

وبحسب الدراسة التى نقلها موقع جريدة “تليغراف” البريطانية اليوم الخميس، فإن متوسط تكلفة العقار الواحد فى تلك الفترة ارتفع من 1.2مليار دولار عام 2010 إلى 2 مليار دولار العام الحالى ، و أظهرت أنه على الرغم من الإنفاق المتزايد على كل علاج جديد فإن الشركات تكافح من أجل زيادة ربحها على تلك الأدوية.



واستندت الدراسة إلى بيانات أكبر 12 مصنع للدواء فى العالم و منها “جلاسكو” البرطانية و”نوفارتس” و “روش” السويسرييين و “واسترازينكا” إضافة إلى الشركات الأمريكية العملاقة وهى “جونسون آند جونسون” و”ميرك” .

وأكدت الدراسة أن أسباب ذلك ترجع إلى زيادة تكلفة تطوير الأجيال الجديدة لكل عقار مثل العلاجات الجينية، إضافة إلى اشتعال حدة التنافس بين الشركات، والضغوط السياسية لخفض الأسعار، مما أدى إلى انخفاض عدد الأدوية فى مراحل التصنيع الأخيرة بنسبة 16%.