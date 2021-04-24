دراسة تكشف مخاطر كورونا على الحوامل ومواليدهن

خلصت نتائج دراسة بحثية أجراها علماء بريطانيون ونشرت نتائجها أمس أن النساء الحوامل المصابات بمرض فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ومواليدهن يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بمضاعفات مما كان معروفا في السابق.

وأظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة أكسفورد أن إصابة حديثي الولادة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بزيادة خطر حدوث مضاعفات طبية شديدة بواقع ثلاثة أمثال.

الحوامل أكثر عٌرضة للإصابة بمضاعفات

وتتعرض الحوامل لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات مثل الولادة المبكرة وارتفاع ضغط الدم وخطر فشل وظائف الأعضاء والحاجة إلى العناية المركزة وربما الوفاة.

وقال آريس باباجورجيو أحد كبار الباحثين في الدراسة وأستاذ طب الأجنة بجامعة أكسفورد: “النساء المصابات بـ كوفيد-19 أثناء الحمل كن أكثر عرضة بنسبة 50 % للإصابة بمضاعفات الحمل مقارنة بالنساء الحوامل غير المصابات بكوفيد-19”.

وأجريت الدراسة على أكثر من 2100 امرأة حامل في 18 دولة حيث قورنت كل امرأة مصابة بـ “كوفيد-19” مع امرأتين غير مصابتين تلدان في نفس الوقت وفي نفس المستشفى.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في دورية “جاما بيدياتريكس” أن الولادة القيصرية قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالفيروس لدى الأطفال حديثي الولادة.

لكن العلماء قالوا إن الرضاعة الطبيعية لا تزيد فيما يبدو من مخاطر إصابة الرضع بكوفيد-19 من أمهاتهم.

إصابات كورونا حول العالم

تم تسجيل عدد قياسي يومي لإصابات كوفيد في العالم يبلغ أكثر من 893 ألفا، نظرا بشكل أساسي إلى تفشي فيروس كورونا بشكل واسع في الهند، وفق تعداد أجرته وكالة

فرانس برس ” السبت.

يذكر أن إجمالي عدد الحالات المسجّلة خلال يوم الجمعة، مبني على أرقام رسمية حتى الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش السبت.

وبلغ العدد القياسي اليومي السابق 819 ألف إصابة أعلن في الثامن من يناير.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,088,103 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 10,00 بتوقيت جرينيتيش.

وتأكدت إصابة أكثر من 145,544,640 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.