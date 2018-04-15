دراسة تكشف دور تحديث الأنظمة التقنية في نمو الشركات

محمد فتحىأعلنت شركة "دل إي إم سي" نتائج دراسة بحثية جديدة كلّفت شركة "إنتربرايس ستراتيجي غروب" بإجرائها حول مزايا التحول في تقنية المعلومات، والتي أكّدت أن هذا التحول كفيل بإحداث منافع من شأنها دفع عجلات التوسع في الأعمال والابتكار والنمو في الشركات.ويشهد قطاع الأعمال اليوم ثورة تطور كبيرة، معظم

محمد فتحى

أعلنت شركة “دل إي إم سي” نتائج دراسة بحثية جديدة كلّفت شركة “إنتربرايس ستراتيجي غروب” بإجرائها حول مزايا التحول في تقنية المعلومات، والتي أكّدت أن هذا التحول كفيل بإحداث منافع من شأنها دفع عجلات التوسع في الأعمال والابتكار والنمو في الشركات.

ويشهد قطاع الأعمال اليوم ثورة تطور كبيرة، معظمها مدفوعة من قبل شركات تستخدم التقنية بطرق جديدة أو مبتكرة، وتحرص الشركات على اعتماد تقنيات وعمليات ومهارات جديدة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء بشكل أفضل، وذلك من أجل الصمود وتحقيق الازدهار في الحقبة الرقمية الراهنة.

وتتمثل الخطوة الأساسية الأولى لهذا التغيير في إحداث التحوّل بتقنية المعلومات، لمساعدة الشركات على تسريع طرح المنتجات في الأسواق والاستمرار في المنافسة ودفع عجلة الابتكار.

وأظهرت الدراسة المعنونة: “نضج التحوّل التقني 2018” التي أجرتها “إنتربرايس ستراتيجي غروب” بتكليف من “دل إي إم سي” و “إنتل”، أن 81 بالمئة من المستطلعين متفقون على أنهم سيفقدون ميزة المنافسة في أسواقهم إن لم يقوموا بتبني التحوّل في تقنية المعلومات، وذلك بارتفاع من نسبة 71 بالمئة في دراسة العام 2017، كما أن 88 بالمئة يقولون إن شركاتهم تتعرض لضغوط لتقديم منتجات وخدمات جديدة بمعدل متزايد.

وأوضحت الدراسة أنه من المرجّح أن يكون لدى الشركات المتحولة تقنياً فرصة أكبر باثنتين وعشرين مرة لطرح منتجات أو خدمات جديدة قبل الشركات المنافسة، وأن يكون لدى الشركات المتحولة تقنياً فرصة أكبر بمرتين ونصف لتصبح في وضع قوي للمنافسة والنجاح في أسواقها في غضون السنوات القليلة المقبلة.

أضافت أن المرجّح أن يكون لدى الشركات المتحولة تقنياً قدرة أكبر بثماني عشرة مرة من منافسيها على اتخاذ قرارات أفضل وأسرع استناداً إلى البيانات التي تتاح لديها، كما تزيد بمقدار الضعف احتمالية تجاوز أهدافها المتعلقة بالإيرادات.

وأكّد جيف كلارك، نائب الرئيس للمنتجات والعمليات لدى “دل تكنولوجيز”، في تعليقه على نتائج الدراسة، أن البيانات هي الميزة التنافسية الجديدة، لكنه أشار في المقابل إلى أنها باتت موزعة بين أطراف الشبكات ومراكز البيانات الأساسية والأنظمة السحابية، وقال: “تدرك الشركات أنه يتعين عليها أن تتحرك بسرعة لتحويل تلك البيانات إلى معلومات مفيدة على الصعيد التجاري، ما يتطلب بنية تحتية تقنية شاملة يمكنها إدارة البيانات وتحليلها وتخزينها وحمايتها في كل مكان توجد فيه، ونحن نعمل على تمكين الشركات من تحقيق نتائج تجارية أفضل، ومنح عملائنا القدرة على جعل هذه الاستراتيجية الشاملة حقيقة واقعة، ما يدفع عجلات الابتكار الثوري قُدّماً دون الخشية من الإخلال بالأعمال التجارية نفسها”.

ومن المنتظر أن يُناقش خبراء من شركة “دل إي إم سي” في مؤتمر “دل تكنولوجيز وورلد”، المزمع انعقاده بين 30 أبريل و3 مايو 2018، هذه النتائج مُسلّطين الضوء على قدرة التحوّل التقني على خلق ميزة رقمية يمكنها أن تساعد الشركات في منح عملائها مزيداً من القيمة وجعلها أشد تنافسية في أسواقها.