دراسة تكشف حجم خسارة الأندية الأوروبية بسبب فيروس كورونا

وفقا للدراسة، وصلت خسائر أندية الدوري الممتاز نحو أربعة مليارات يورو في 2021، بارتفاع من 3 مليارات في 2020.

تكبدت الأندية الأوروبية خسائر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بقيمة 7 مليارات يورو (7.91 مليار دولار) على مدار موسمين مع زيادة رواتب اللاعبين بنسبة 2% لتصل إلى 11.9 مليار يورو خلال تلك الفترة، حسبما أظهرت نتائج دراسة بحثية أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها وكالة “رويترز” وصلت خسائر أندية الدوري الممتاز نحو أربعة مليارات يورو في 2021، بارتفاع من 3 مليارات في 2020.

وتسببت إقامة المباريات بدون جماهير في الجزء الأكبر من الخسائر بسبب حيث تراجعت مبيعات التذاكر بنسبة 88 بالمئة في موسم 2020-2021 كما تراجعت إيرادات الانتقالات بنسبة 40 %

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الدراسة، التي تضمنت 724 ناديا في 54 بطولة أوروبية، خلصت نتائجها إلى أن الأندية فقدت 900 مليون يورو نتيجة تعويض وسائل البث كما تراجعت إيرادات الرعاة بمقدار 1.7 مليار يورو.

لكن ألكسندر تشيفرين رئيس “يويفا” قال إن ثمة ما يدعو للتفاؤل بعودة الجماهير إلى الملاعب.

وتابع: “أحد الدروس المستفادة من العامين الماضيين هو أنه من خلال التضامن والعمل معا، يمكن لكرة القدم الأوروبية التغلب على التحديات الوجودية مثل الوباء”.

وأتم تشيفرين تصريحاته بقوله: “هذا التقرير يقدم تفاصيل واقعية للتحديات التي تنتظرنا بعد الوباء. لكن سواء استمر الوباء أو انتهى، ستظل كرة القدم الأوروبية قوية ومستقرة وموحدة في 2022”.

إصابات كورونا حول العالم

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 384 مليونا و701 ألف و43 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و699 ألفا و993 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 75.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25.8 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ894 ألفا و316 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ629 ألفا و301 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 498 ألفا و53 وفاة.