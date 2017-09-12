دراسة تقنيين العقارات المخالفة مقابل 50% من قيمتها

مدحت إسماعيل قال محافظ الإسكندرية محمد سلطان، اليوم الثلاثاء، إن 50% من إجمالي 48 ألف مخالفة بناء فى المحافظة قيد الدراسات الأمنية.ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعنوان": الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" إلى أنه تم صدور 39 قرار إزالة للعقارات المخالفة بالمحافظة، لكن م

مدحت إسماعيل



قال محافظ الإسكندرية محمد سلطان، اليوم الثلاثاء، إن 50% من إجمالي 48 ألف مخالفة بناء فى المحافظة قيد الدراسات الأمنية.

ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعنوان”: الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد” إلى أنه تم صدور 39 قرار إزالة للعقارات المخالفة بالمحافظة، لكن ما تم تنفيذه حتي الآن لا يتجاوز الـ7% من تلك القرارات.

وذكر أنه يتم حالياً دراسات مقترح تقنين أوضاع المخالفات وفقا للتعديلات المقرر إجرائها علي قانون رقم 119 لسنة 2008، لافتاً الي أن من ضمن المقترحات، أن يتم تقنين العقارات القابلة للاستفادة منها شريطة ان يتم اجراء تقييم هندسي فني تلك العقارات تؤكد من استيفائها شروط البناء، مع حصول الدولة علي 50% من تلك العقارات سواء ماديا أو عدد وحدات، نظراً للخسائر التي لحقت بالمحافظة

.وأضاف أن زيادة المخالفات بهذا الشكل يرجع لعدد من الأسباب ومنها، الثغرات القانونية الموجودة فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ومنها تهرب المالك الحقيقي من العقوبات فى بعض الأحيان، اضافة الي صدور قرارات قضائية بتوصيل المرافق والخدمات للعقارات المخالفة، وارتفاع تكلفة ازالة تلك العقارات فيما بعد.

وأشار إلى حل أزمة مخالفات البناء، يتطلب تعديلات تشريعية مصحوبة بتغليظ العقوبات ومصادرة جميع الأعمال والمعدات.

