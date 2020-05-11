دراسة تقدر سهم «الإسكندرية بورتلاند»: أقل من العرض المقدم بجنيهين

الاسكندرية بورتلاند تفصح عن تقييم المستشار المالى المستقل لسهمها

قدرت شركة بريميير للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند بنحو 4.02 جنيه، فى إطار عرض الشراء المقدم على أسهم الأقلية فيها.

وقالت بريميير للاستشارات إن العرض المقدم من المساهم الرئيسى بقيمة 6 جنيهات للسهم يعد مجزيًا بناء على دراستها المالية.

وقالت الإسكندرية لأسمنت بورتلاند فى إفصاح للبورصة الاثنين إن مجلس إدارتها يرى عرض الشراء المقدم عادلًا ويصب فى مصلحة المساهمين بغض النظر عن تقييم المستشار المالى المستقل.

وحصلت الشركة فى وقت سابق على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء المقدم على أسهم الأقلية فيها تمهيدًا لشطبها من البورصة المصرية.

وقالت الرقابة المالية فى إفصاح للبورصة 14 ابريل الماضى إن شركة الاسكندرية للتنمية المحدودة المساهم الرئيسى تقدمت بعرض لشراء أسهم الأقلية بسعر 6 جنيهات للسهم.

الرقابة المالية تلزم الشركة بعرض شراء إجبارى لتخطيها النسبة المقررة

محمد عمران الرقابة المالية

وألزمت الرقابة المالية فى نوفمبر الماضى شركة أسمنت “تيتان” العالمية بتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم شركة الإسكندرية للبورتلاند.

وقالت الهيئة إن تيتان العالمية للأسمنت تخطت الحدود التى تستلزم تقديم عروض الشراء الإجبارية بعد استحواذها على كامل أسهم شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة المالكة لنسبة 88.93% من أسهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.

وأضافت الهيئة أن أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 تنطبق على حالة شركة تيتان الدولية للأسمنت بصفتها أصبحت المساهم الرئيسى غير المباشر فى شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة بنسبة 100% .

وتقتضى تلك الحالة الزام الشركة بتقديم عرض شراء إجبارى للهيئة خلال أجل لا يتجاوز شهر من تاريخه مع دراسة قيمة عادلة للسهم .

وتعد شركة تيتان الدولية للأسمنت المساهم الرئيسى غير المباشر فى الإسكندرية للتنيمة المحدودة بنسبة 82.72% بينما تمتلك مؤسسة التمويل الدولية النسبة الباقية وقدرها 17.28%.

ووافق مجلس إدارة تيتان الدولية للأسمنت فى اجتماع بمدينة بروكسل البليجيكية 21 نوفمبر الماضى على شراء حصص الأقلية التى تمتلكها مؤسسة التمويل الدولية فى شركاتها التابعة جنوب شرق أوروبا ومصر.

وقالت مجموعة تيتان إن هذه الصفقة تأتى فى إطار استراتيجيتها التجارية طويلة الأجل فى مصر وجنوب شرق أروبا ،مشيرة إلى أن هذه الصفقة تخضع لشروط متفق عليها مع مؤسسة التمويل الدولية .

تفاصيل العرض المقدم على الاسكندرية بورتلاند

واستجابت أسمنت تيتان العالمية بتقديم عرض شراء على 11% من أسهمها تمثل النسبة المتبقية لملكيتها الكاملة بسعر 6 جنيهات للسهم .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة فى 9 ديسمبر الماضى إن شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة أخطرتها بأنها ستقدم عرض شراء لكامل أسهمها المتبقية والتى تمثل 11.07% من إجمالى رأسمال الشركة.

وتابعت الشركة إن مجلس إدارة الإسكندرية للتنمية المحدودة قرر الموافقة على هذا العرض رغم الظروف الصعبة التى تمر بها صناعة الأسمنت بالسوق المصرى بشكل عام والخسائر التى تحققها الشركة حتى الآن.

وقالت الإسكندرية للتنمية المحدودة إن تقديمها عرض الشراء بهذا السعر (6 جنيهات ) يزيد عن القيمة السوقية وعن متوسط أسعار التداول وذلك رغبة منها فى انجاح العرض وكذلك شطب الشركة من البورصة .

تيتان للأسمنت اشترت حصة مؤسسة التمويل الدولية

وأفصحت الإسكندرية بورتلاند نهاية نوفمبر الماضى عن قيام شركة تيتان الدولية للأسمنت “متعددة الجنسيات” بإتمام عملية الاستحواذ الكلى على كامل أسهم شركة “الإسكندرية للتنمية المحدودة” المساهم الرئيسى بها.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن تيتان الدولية للأسمنت استحوذت على حصة مؤسسة التمويل الدولية بشركة الاسكندرية للتنمية المحدودة، إضافة إلى حصصها فى شركات أخرى جنوب شرق أوربا بقيمة إجمالية قدرها 81.8 مليون يورو.

وأشارت إلى أن هذا الاستحواذ ليس له تأثير عليها أو نتائج أعمالها مشيرة إلى أنها ستنسق مع الرقابة المالية وستفصح عن أى تطورات فى هذا الشأن.

وتمتلك شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة نحو 88.93% من أسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.

تيتان للأسمنت تدير عشر مصانع حول العالم

وتعود الشراكة بين مجموعة تيتان ومؤسسة التمويل الدولية إلى عام 2008، حيث ساهمتا فى مشروعات مشتركة فى ألبانيا ومصر وصربيا وشمال مقدونيا وكوسوفو.

يشار إلى أن مجموعة تيتان الدولية للأسمنت هى شركة متعددة الجنسيات متخصصة فى إنتاج الأسمنت ومواد البناء الأخرى ويعمل بها حاليا حوالى 5500 شخص حول العالم.

وتدير مجموعة تيتان عشرة مصانع فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، ألبانيا، بلغاريا، مقدونيا الشمالية، كوسوفو، صربيا ، مصر ، تركيا والبرازيل.

أما شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند فهى شركة مصرية أسست عام 1948، وأدرجت فى البورصة منذ عام 1995.

واستحوذت مجموعة تيتان العالمية للأسمنت عليها عبر شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة التى تسيطر على 88.9% من رأسمالها حتى الآن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للإسكندرية للأسمنت 4.5 مليون طن سنويا، موزعة بين خطى إنتاج فى مصنع الإسكندرية، بطاقة 3 ملايين طن سنويا، وخط إنتاج فى مصنع بنى سويف بطاقة 1.5 مليون طن سنويا.

وتعمل الشركة فى مجال إنتاج وتجارة المنتج بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيرى، ويبلغ رأس المال نحو 2.57 مليار جنيه، موزعًا على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 394 مليون جنيه خلال عام 2018، مقارنة بصافي خسارة قدرها 513.9 مليون جنيه خلال عام 2017.

وبلغت إيرادات الشركة 2.86 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل إيرادات بقيمة 2.85 مليار جنيه خلال 2017.