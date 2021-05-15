دراسة: تراجع إصابات «كورونا» في إيطاليا بنسبة 80% بعد التطعيمات

أول دراسة من نوعها حول تأثير التطعيمات في الاتحاد الأوروبي

تراجعت إصابات كورونا في البالغين من بين جميع الأعمار بنسبة 80% بعد مرور خمس أسابيع على تناول الجرعة الأولى من لقاحات فايزر أو مودرنا أو استرازينكا، بحسب دراسة إيطالية نشرت السبت.

تراجع إصابات كورونا

وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تجريها بلد من دول الاتحاد الأوروبي حول التأثير الواقعي لحملة التطعيم التي ينفذها معهد الصحة القومي في إيطاليا على 13.7 مليون شخص تم تطعيمهم على المستوى القومي.

بدأ العلماء في دراسة البيانات منذ يوم 27 ديسمبر 2020 الذي شهد بدء حملة التطعيم حتى 3 مايو 2021.

وأظهرت التحليات أن معدلات الإصابة بمرض سارس-كوفيد2 والحجز في المستشفيات والوفيات تناقصت باستمرار بعد أول أسبوعين من التطعيم.

وبحسب معهد الصحة القومي، تحقق خفض بنسبة 80% في الإصابات بعد مرور 35 يوما من تناول الجرعة الأولى، وبنسبة 90% في الحجز في المستشفيات، وبنسبة 95% في الوفيات.

وأضاف المعهد أن المعدلات ذاتها لوحظت عند كلا من الرجال والنساء بغض النظر عن العمر.

وقال رئيس المعهد سلفيو بروسافيرو :” هذه البيانات تؤكد فاعلية حملة التطعيم والحاجة لرفع التغطية بحيث تشمل جميع السكان سريعا حتى يتسنى إنهاء الظروف الطارئة الحالية”.

ومن بين ما يقرب من 14 مليون شخص اشتركوا في الدراسة الإيطالية، 95% من هؤلاء الذين حصلوا على لقاحي فايزر ومودرنا كانوا قد أكملوا دورة اللقاح، بينما لم يحصل أيا من هؤلاء الذين تم تطعيمهم بلقاح استرازينكا على جرعة ثانية.

وحتى الآن، كانت إيطاليا تتبع توصيات مصنعي اللقاحات، فتمنح جرعة ثانية من لقاح فايزر بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، وكان يتم كذلك إعطاء جرعة ثانية من لقاح مودرنا بعد أربعة أسابيع من الجرعة الأولى وجرعة ثانية من لقاح استرازينكا بعد 12 أسبوعا.

وحتى صباح يوم السبت، حصل 8.3 مليون إيطالي، بما يعادل نسبة 14% من إجمالي عدد السكان على التطعيم بشكل كامل، بينما حصل 10 مليون شخص على الجرعة الأولى فقط.