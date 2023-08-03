دراسة تحدد كيف تدفع التكنولوجيا إلى تغيير إدارة الأموال

ناقشت دراسة حديثة لشركة “ميكروفاينانس” لبحوث الخدمات المالية ظاهرة الخدمات المصرفية الرقمية، وتأثيرها على المشهد المالي، وكيف تُحدث التكنولوجيا ثورة في الطريقة التي يمكن بها ادارة الاموال.

قالت الدارسة أن الخدمات المصرفية الرقمية، المعروفة أيضًا باسم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تشير إلى استخدام القنوات الرقمية، مثل مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة، لأداء أنشطة مصرفية متنوعة. تتيح للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات والاستفادة من الخدمات المصرفية من منازلهم أو أثناء التنقل. بدأ مفهوم الخدمات المصرفية الرقمية في أواخر القرن العشرين، لكنه اكتسب زخمًا كبيرًا مع التبني الواسع للهواتف الذكية والاتصال عالي السرعة بالإنترنت.

وذكرت “ميكروفاينانس” أن الانتشار السريع للهواتف الذكية والإنترنت عبر الهاتف المحمول قد لعب دورًا مهمًا في نمو الخدمات المصرفية الرقمية. أصبحت تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول خيارًا شائعًا للعملاء لإدارة شؤونهم المالية نظرًا لواجهات سهلة الاستخدام وميزات الأمان المحسّنة وسهولة الاستخدام.

وأكدت هذه التطبيقات تقدم مجموعة واسعة من الوظائف، مثل التحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، وتحديد الأهداف المالية، وحتى الاستثمار. علاوة على ذلك، تضيف طرق المصادقة البيومترية مثل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه طبقة إضافية من الأمان، مما يجعل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول آمنة وموثوقة خاصة مع عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيًا.

ظهور الخدمات المصرفية الرقمية:

أوضحت “ميكروفاينانس” أن الصناعة المصرفية قد شهدت في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا مع ظهور الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تواجه البنوك التقليدية منافسة شديدة من شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة والمؤسسات الراسخة التي تبنت التكنولوجيا لتقديم حلول مصرفية أكثر كفاءة ويمكن الوصول إليها وذات طابع شخصي. خاصة بعد ميول الناس لطرق كسب المال الحديثة مثل التداول عبر الانترنت وغيرها.