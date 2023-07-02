دراسة تحدد دور الذكاء العاطفي في اتخاذ قرارات الاستثمار

قالت دراسة لـ”أرابيان بيزنس” للبحوث إن الاستثمار في الأسواق المالية مسعى مميز ويحتمل أن يكون مجزيًا لكن يمكن أن يتأثر أيضاً بالعواطف، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية ونتائج دون المستوى الأمثل، ومن هنا تاتي نظرية الذكاء العاطفي التي تلعب دورًا مهمًا في اتخاذ قرارات
وترى “أرابيان بيزنس” أن الأسواق المالية عرضة للتقلبات، مع فترات من الصعود والهبوط، موضحة أن الذكاء العاطفي يساعد
وطبقًا للدراسة فإن الذكاء العاطفي يمكّن الأفراد من الحفاظ على الهدوء، والحفاظ على منظور طويل الأجل، واتخاذ قرارات عقلانية حتى في مواجهة تقلبات السوق وعدم اليقين، لكن قبل ذلك كله من المهم اختيار منصة موثوقة مثل AvaTrade .
بناء المرونة العاطفية
وأوضحت أن الذكاء العاطفي يساعد أيضًا في بناء المرونة العاطفية، وهو أمر بالغ الأهمية للتغلب على نكسات الاستثمار حيث تعد الخسائر جزءً لا يتجزأ من الاستثمار، ولكن كيفية استجابة المستثمرين لتلك الخسائر هي التي يمكن أن تحدد نجاحهم على المدى الطويل.
وأكد الدراسة أن الذكاء العاطفي يمكّن المستثمرين من قبول الخسائر كفرص للتعلم، وتعديل استراتيجياتهم، وإجراء تعديلات ذكية بدلاً من الاستسلام للضيق العاطفي أو اتخاذ قرارات غير متوقعة.
تجنب التحيزات السلوكية
ويساعد الذكاء العاطفي المستثمرين على التغلب على التحيزات السلوكية الشائعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على نتائج الاستثمار، على سبيل المثال، التحيز التأكيدي، حيث يسعى الأفراد للحصول على معلومات تؤكد معتقداتهم الحالية، يمكن أن يؤدي إلى تصور خاطئ لاتجاهات السوق، حيث يمكّن الذكاء العاطفي المستثمرين من التعامل مع قرارات الاستثمار بعقل متفتح والنظر في وجهات النظر المتنوعة، مما يقلل من تأثير التحيز التأكيدي ويمكن تنظيم
العواطف والاستثمارات
وأضافت “أرابيان بيزنس”: “المستثمرون بشر، والعواطف جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار لديهم. يمكن للخوف والجشع والثقة الزائدة وعقلية القطيع أن تلغي الحكم العقلاني وتؤدي إلى تصرفات اندفاعية، والذكاء العاطفي هو القدرة على التعرف على عواطفنا وفهمها وإدارتها بشكل فعال”.
وبالمثل، فإن عقلية القطيع، أي الميل إلى اتباع الحشد دون تحليل مستقل، يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على تصرفات الآخرين فقط. يسمح الذكاء العاطفي للمستثمرين بالتساؤل عن معنويات السوق وتقييمها بشكل نقدي، مما يقلل من احتمالية اتخاذ القرارات بناءً على الخوف من الضياع (FOMO) أو الخوف من الخسارة.
وقالت إن الذكاء العاطفي يلعب دورًا مهما في اتخاذ قرارات الاستثمار الناجحة من خلال تطوير ذكائنا العاطفي، يمكننا التغلب على التحيزات وإدارة عواطفنا أثناء تقلبات السوق واتخاذ خيارات عقلانية تتماشى مع أهدافنا طويلة المدى، حيث يُمكّن الاستثمار الواعي، المدفوع بالذكاء العاطفي، المستثمرين من تجاوز تعقيدات الأسواق المالية بمزيد من الوضوح والمرونة والنتائج الجيدة.
ومن خلال تقوية الذكاء العاطفي، يمكن للمستثمرين إطلاق العنان لإمكانية اتخاذ قرارات ذكية وبناء أساس متين لنجاح الاستثمار على المدى الطويل.
إدارة الانفعالات أثناء تقلبات السوق
- تنمية الوعي الذاتي: فكر بانتظام في عواطفك وأنماط تفكيرك المتعلقة بالاستثمار. حدد تحيزاتك ومحفزاتك لاتخاذ قرارات أكثر وعياً ولتبني أفضل طرق الاستثمار.
- تطوير الانضباط: التزم بخطة استثمار محددة جيدًا وقاوم الرغبة في إجراء تغييرات متهورة بناءً على تحركات السوق على المدى القصير.
- ابحث عن وجهات نظر متنوعة: شارك في مناقشات بناءة مع زملائك المستثمرين أو المحترفين لتحدي وجهات نظرك الخاصة وتجنب مخاطر التحيز التأكيدي.
- تدرب على الصبر: تبنى منظورًا طويل المدى وتجنب الانغماس في تقلبات السوق على المدى القصير. تذكر أن الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والصبر.
- ابق على اطلاع: ثقف نفسك باستمرار حول الوضع الاستثماري، وافهم جديد السوق، واتخذ قرارات حكيمة بناءً على مجموعة واسعة من المعلومات.