دراسة تحدد دور الذكاء العاطفي في اتخاذ قرارات الاستثمار

قالت دراسة لـ”أرابيان بيزنس” للبحوث إن الاستثمار في الأسواق المالية مسعى مميز ويحتمل أن يكون مجزيًا لكن يمكن أن يتأثر أيضاً بالعواطف، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية ونتائج دون المستوى الأمثل، ومن هنا تاتي نظرية الذكاء العاطفي التي تلعب دورًا مهمًا في اتخاذ قرارات

من خلال فهم عواطفنا وإدارتها، بحيث يمكن للمستثمرين التغلب على تقلبات السوق، وتجنب التحيزات السلوكية الشائعة، واتخاذ خيارات أكثر استنارة وعقلانية.

وترى “أرابيان بيزنس” أن الأسواق المالية عرضة للتقلبات، مع فترات من الصعود والهبوط، موضحة أن الذكاء العاطفي يساعد

على التحكم عواطفهم خلال الأوقات المضطربة من خلال ممارسة اليقظة والوعي الذاتي، ويمكن للمستثمرين التعرف على محفزاتهم العاطفية ومنع ردود الفعل الاندفاعية المدفوعة بالخوف أو الجشع حيث يمكنهم الحفاظ على منظور طويل الأجل، مع فهم أن تقلبات السوق قصيرة الأجل لا تملي بالضرورة نجاح الاستثمار.

وطبقًا للدراسة فإن الذكاء العاطفي يمكّن الأفراد من الحفاظ على الهدوء، والحفاظ على منظور طويل الأجل، واتخاذ قرارات عقلانية حتى في مواجهة تقلبات السوق وعدم اليقين، لكن قبل ذلك كله من المهم اختيار منصة موثوقة مثل AvaTrade .

بناء المرونة العاطفية

وأوضحت أن الذكاء العاطفي يساعد أيضًا في بناء المرونة العاطفية، وهو أمر بالغ الأهمية للتغلب على نكسات الاستثمار حيث تعد الخسائر جزءً لا يتجزأ من الاستثمار، ولكن كيفية استجابة المستثمرين لتلك الخسائر هي التي يمكن أن تحدد نجاحهم على المدى الطويل.

وأكد الدراسة أن الذكاء العاطفي يمكّن المستثمرين من قبول الخسائر كفرص للتعلم، وتعديل استراتيجياتهم، وإجراء تعديلات ذكية بدلاً من الاستسلام للضيق العاطفي أو اتخاذ قرارات غير متوقعة.

تجنب التحيزات السلوكية

ويساعد الذكاء العاطفي المستثمرين على التغلب على التحيزات السلوكية الشائعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على نتائج الاستثمار، على سبيل المثال، التحيز التأكيدي، حيث يسعى الأفراد للحصول على معلومات تؤكد معتقداتهم الحالية، يمكن أن يؤدي إلى تصور خاطئ لاتجاهات السوق، حيث يمكّن الذكاء العاطفي المستثمرين من التعامل مع قرارات الاستثمار بعقل متفتح والنظر في وجهات النظر المتنوعة، مما يقلل من تأثير التحيز التأكيدي ويمكن تنظيم

العواطف والاستثمارات

وأضافت “أرابيان بيزنس”: “المستثمرون بشر، والعواطف جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار لديهم. يمكن للخوف والجشع والثقة الزائدة وعقلية القطيع أن تلغي الحكم العقلاني وتؤدي إلى تصرفات اندفاعية، والذكاء العاطفي هو القدرة على التعرف على عواطفنا وفهمها وإدارتها بشكل فعال”.

وبالمثل، فإن عقلية القطيع، أي الميل إلى اتباع الحشد دون تحليل مستقل، يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على تصرفات الآخرين فقط. يسمح الذكاء العاطفي للمستثمرين بالتساؤل عن معنويات السوق وتقييمها بشكل نقدي، مما يقلل من احتمالية اتخاذ القرارات بناءً على الخوف من الضياع (FOMO) أو الخوف من الخسارة.

وقالت إن الذكاء العاطفي يلعب دورًا مهما في اتخاذ قرارات الاستثمار الناجحة من خلال تطوير ذكائنا العاطفي، يمكننا التغلب على التحيزات وإدارة عواطفنا أثناء تقلبات السوق واتخاذ خيارات عقلانية تتماشى مع أهدافنا طويلة المدى، حيث يُمكّن الاستثمار الواعي، المدفوع بالذكاء العاطفي، المستثمرين من تجاوز تعقيدات الأسواق المالية بمزيد من الوضوح والمرونة والنتائج الجيدة.

ومن خلال تقوية الذكاء العاطفي، يمكن للمستثمرين إطلاق العنان لإمكانية اتخاذ قرارات ذكية وبناء أساس متين لنجاح الاستثمار على المدى الطويل.

إدارة الانفعالات أثناء تقلبات السوق