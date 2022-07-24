دراسة: تأثير زيادة سعر حديد التسليح على تكلفة المباني لا يتجاوز 3.8%



كشفت دراسة حديثة أعدها مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم والهندسة التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، صدرت في يوليو الحالي تحت عنوان “دراسة نسب وتكلفة عناصر البناء فى المبانى السكنية من مايو 2021 إلى مايو 2022″، أن متوسط مساهمة الحديد في تكلفة المبانى السكنية لا تتعدى 14.2% من إجمالي تكلفة المباني.

متوسط تكلفة البناء ارتفع 26.6% خلال عام

وأوضحت الدراسة، التي اعتمدت في إعدادها بشكل أساسي علي بيانات الأسعار المنشورة علي موقع وزارة الاسكان، أن متوسط تكلفة البناء ارتفع خلال عام واحد ( من مايو 2021 وحتى مايو 2022 ) بنسبة 26.6%، فيما ارتفعت أسعار حديد التسليح في نفس فترة الدراسة بنسبة 34%، ما يعني أن التأثير الصافي لزيادة سعر حديد التسليح على ارتفاع تكلفة البناء لا يتعدى 3.8%.. وفقا للدراسة.

الحديد

وأوضحت الدراسة أن الزيادة التي طرأت على سعر الحديد تقل كثيرا عن الزيادات التي شهدتها أسعار منتجات صناعية اخرى، والتي ذكرتها الدراسة مثل أسلاك النحاس التي ارتفعت بنسبة 93%، والألومنيوم الذى زاد بنسبة 73%،والزجاج بين 65 و70%،والسيراميك سجل زيادة 65%، والأخشاب 50% ، والأسمنت 47 % ، ودهانات بلاستيك مط حارجي 65% ، ودهانات بلاستيك نصف لامع زاد بنسبة 48%، وبيتومين مؤكسد علي الساخن ( 60/70 ) ارتفاع بنسبة 57%.

اختيار 3 نماذج مباني متباينة في الحجم والارتفاع لإجراء الدراسة

وفيما يخص منهجية الدراسة فقد تم اختيار 3 نماذج متباينة في الحجم والارتفاع لمباني سكنية لإجراء الدراسة، وضم النموذج الأول فيلا سكنية من دور أرضي ودور أول ( مسطح الدور 200 متر مربع، والثاني شمل مبني سكني من دور ارضي وعدد 5 أدوار بمسطح 350 مترا مربعا للدور الواحد والنموذج الثالث عبارة عن مبنى مكون من بدروم ودور ارضى وعدد 14 دورا بمسطح يصل إلى 900 متر مربع، كما حصرت الدراسة عناصر المباني الاساسية ( مدني – عماري – صحي – كهرباء ) لحساب تكلفة البناء الكلية للمباني مع الاستعانة بنشرة مواد البناء التي تصدرها وزارة الاسكان شهريا ، مع إضافة تقدير مناسب أيضا للمصنعية.