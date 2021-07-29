دراسة: انخفاض فعالية لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لـ 84%

فعالية لقاح فايزر ضد فيروس كورونا كانت قد سجلت 96.2% بعد شهرين من الجرعة الثانية باللقاح، ولكن فعالية اللقاح تراجعت إلى 83.7% بعد 6 شهور من تلقي الجرعة

أفاد تقرير إخباري صادر اليوم الخميس بأن فعالية لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد انخفضت بشكل ملحوظ من 96% إلى 84% بعد مرور نحو 6 شهور من التطعيم باللقاح.

جاء ذلك وفقا لدراسة أجريت من قبل شركة “فايزر” وفقا لما أورده موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأضاف التقرير أن فعالية لقاح فايزر ضد فيروس كورونا كانت قد سجلت 96.2% بعد شهرين من الجرعة الثانية باللقاح، ولكن فعالية اللقاح تراجعت إلى 83.7% بعد 6 شهور من تلقي الجرعة، وأن متوسط الانخفاض في فعالية اللقاح سجل نحو 6% كل شهرين.

يذكر أن رئيس قسم الأبحاث في شركة فايزر أكد خلال تصريحات صحفية أمس الأربعاء أن جرعة ثالثة من لقاح كورونا قد تكون مطلوبة وضرورية في فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا من تلقي التطعيم الكلي باللقاح، وأنه من المتوقع تقديم إذن الاستخدام الطارئ للقاح كورونا ببداية أغسطس.. كما أنهم يجرون مناقشات مع الهيئات التنظيمية من أجل الحصول على جرعة ثالثة معززة محتملة من لقاح كورونا الحالي.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 204 آلاف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 196 مليونا وما يقارب من 713 ألف اصابة، تعافى منهم 178 مليونا ونحو 125 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 659 ألفا و109 إصابات جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,135 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,824 وفاة)، والبرازيل (1,366 وفاة)، وروسيا (798 وفاة)، والهند (641 وفاة)، وجنوب أفريقيا (520 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (84,534 إصابة)، والبرازيل (48,443 إصابة)، وإندونيسيا (47,791 إصابة)، والهند (43,211 إصابة)، وإيران (33,817 إصابة).

ورغم تراجعها خلال الفترة الماضية، عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (628,098 وفاة)، والبرازيل (553,272 وفاة)، والهند (422,695 وفاة)، والمكسيك (239,616 وفاة)، والبيرو (196,138 وفاة).