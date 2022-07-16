دراسة: الولايات المتحدة تعاني من أزمة سكن

تعاني الولايات المتحدة من نقص في المساكن في جميع أنحاء البلاد، حيث يوجد عجز بمقدار 3.8 مليون منزل بحسب حاجات كل من الإيجار والملكية، وفقا لدراسة نشرتها مجموعة (أب فور جروث) يوم الخميس.

وقالت مجموعة الأبحاث غير الربحية إن أسعار المنازل ارتفعت بأكثر من 30 بالمئة خلال العامين الماضيين، ما يجعل ملكية المنازل لا يمكن تحملها بالنسبة لملايين الأمريكيين، كما أن الإيجارات ترتفع بشكل حاد.

ونقلت الإذاعة العامة الوطنية عن مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في شركة (موديز أناليتيكس) قوله: “من الصعب جدا معرفة النقص بدقة. لكن المحصلة النهائية هي أن هناك الكثير من المنازل التي نفتقر إليها”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.