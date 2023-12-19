دراسة: الوفاة المبكرة ترتبط  بسداد إيجارات على السكن تقتطع 50% من الدخل

كشفت دراسة حديثة عن أن المستأجرين المثقلين بتكاليف السكن التي لا يمكن تحملها أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة سي إن بي سي.

ووفقاً للدراسة التي أجراها باحثون في جامعة برينستون ومكتب الإحصاء الأمريكي، فإن الفرد الذي يدفع 50% من دخله للإيجار في عام 2000 كان أكثر عرضة للوفاة بنسبة 9% على مدار العشرين عامًا القادمة مقارنة بشخص يدفع 30% من دخله للإيجار.

الإيجارات العالية سبب الوفاة المبكرة

وفي الوقت نفسه، كان الشخص الذي يدفع 70% من دخله للإيجار، أكثر عرضة للوفاة بنسبة 12%.

وقال نيك جرايتز، باحث مشارك في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة برينستون والمؤلف الرئيسي للدراسة: “لقد فوجئنا بحجم العلاقة بين التكاليف ومخاطر الوفيات”. “إنها مشكلة كبيرة بشكل خاص عندما نأخذ في الاعتبار عدد الأشخاص المتأثرين بارتفاع الإيجارات. وهذا ليس أمرا نادرا.”

لقد تجاوز ارتفاع الإيجارات الأجور بكثير، مما جعل المستأجر النموذجي في الولايات المتحدة يدفع 30٪ أو أكثر من دخله مقابل السكن. في عام 2019، كانت 4 من كل 5 أسر مستأجرة يقل دخلها عن 30 ألف دولار مثقلة بالإيجار.

تعاون الباحثون في برينستون مع مكتب الإحصاء لإنشاء مجموعة بيانات سمحت لهم بمتابعة المستأجرين الأفراد منذ عام 2000 فصاعدًا. وقاموا بتحليل ملايين السجلات لفهم العلاقة بين عبء الإيجار والإخلاء والوفيات بالنسبة للناس.

بالإضافة إلى عواقب الإيجار الذي لا يمكن تحمله، وجدوا أنه حتى التهديد بالإخلاء كان مرتبطًا بزيادة قدرها 19٪ في معدل الوفيات. وارتبط الحصول على حكم بالإخلاء بزيادة خطر الوفاة بنسبة 40%.

تقليص حجم ما تنفقه الأسر على المتطلبات الأخرى

وقال نيك جرايتز: “نحن نعلم أن السكن هو التكلفة الأساسية للعائلات الأمريكية، ومع ارتفاع الإيجارات، تقوم الأسر بتقليص الإنفاق الآخر، بما في ذلك الضروريات التي تؤثر على صحتهم.

على سبيل المثال، فإن الأسر الفقيرة التي لديها أطفال يعانون من أعباء الإيجار بشكل معتدل، وتخصص 30% إلى 50% من دخلها للإيجار، تنفق أقل بنسبة 57% على الرعاية الصحية و17% أقل على الغذاء مقارنة بالأسر المماثلة غير المثقلة بالأعباء.

علاقة الطرد بارتفاع معدل الوفيات

وتابع نيك جرايتز: “إن الإخلاء هو حدث مؤلم حقًا يؤدي إلى عدم الانضمام إلى برامج شبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج ميديكير ((Medicaid. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان الوظيفة ومجموعة من العواقب السلبية الأخرى.

يمكن أن يؤدي الطرد إلى تعريض صحة الشخص الجسدية والعقلية للخطر من خلال تعريضه لفترات طويلة من عدم الاستقرار الشديد في السكن، بما في ذلك التشرد والإجهاد الحاد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإخلاء إلى زيادة التعرض للأمراض المعدية، كما رأينا خلال جائحة كوفيد-19. حتى مجرد وجود طلب إخلاء في سجلك يمكن أن يحد من قدرتك على تأمين سكن آمن ومستقر في المستقبل، الأمر الذي يمكن أن يكون له آثار على النتائج الصحية.

النظام الحالي يجعل من “الصعب الاحتفاظ بالسكن”

جهود من أجل التغيير

وأضاف نيك جرايتز: “نحن نوضح في هذه الورقة الجديدة أنه مع وصول أعباء الإيجار إلى مستويات قياسية اليوم، يجب علينا أن نفكر في سياسات للحد من عمليات الطرد وضمان الإسكان بأسعار معقولة ليس فقط كسياسة إسكان، ولكن كسياسة صحية مهمة.

بشكل عام، نحن نعيش في ظل نظام يجعل من الصعب حقًا الاحتفاظ بمساكننا عندما نواجه مشكلة. يمكن أن تؤدي مشكلة صحية مفاجئة في عائلتك، أو حادث سيارة، أو أي مشكلة أخرى غير متوقعة إلى الإخلاء في وقت قصير.

من المهم بشكل خاص التحرك الآن: فطلبات الإخلاء تتزايد في كل مدينة وولاية نتتبعها.

كيفية تجنب الطرد

قال نيك جرايتز: “تحاول المدن والولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تطبيق سياسات مختلفة ومتداخلة أحيانًا لتعزيز استقرار الإسكان وتجنب عمليات الطرد.

تتضمن بعض برامج المساعدة القانونية المهمة الحق في الاستعانة بمحام. عندما يتم توفير المشورة القانونية للمستأجرين، فإن احتمالات بقائهم في منازلهم تزيد بشكل كبير. بموجب حق مدينة نيويورك في الاستعانة بمحام في محكمة الإخلاء، يظل 84% من المستأجرين الممثلين الذين يواجهون الإخلاء في سكنهم. في كليفلاند، تتمكن نسبة 93% من المستأجرين تجنب الطرد من السكن.

تدرس العديد من الولايات والمدن، مثل رود آيلاند والعاصمة، برامج مثل التحكم في الإيجارات والإسكان الاجتماعي، الذي يتميز بكونه مختلط الدخل، ومتعدد الاستخدامات، وبمشاركة سكانية أكبر في الحكم مقارنة بالإسكان العام التقليدي.

نحن بحاجة إلى إنشاء بلد يكون فيه الإسكان الجيد في متناول الجميع.”