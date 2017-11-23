دراسة : القهوة تقي من الوفاة المبكرة و أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة، نشرتها المجلة الطبية البريطانية، أن احتساء 3-4 أكواب من القهوة يوميا، يعطى الفائدة القصوى للقهوة والتى تشمل الوقاية من بعض الأمراض.

وبحسب الدراسة ، فإن الباحثين حللوا نتائج أكثر من 200 دراسة سابقة، ووجدوا أن تناول 3 – 4 أكواب قهوة يوميا يقلل مخاطر الوفاة المبكرة ، و الإصابة بأمراض القلب مقارنة بعدم تناول أى كوب .

وأضافت الدراسة أن الفوائد تشمل انخفاض مخاطر الإصابة بعدد من السرطانات، تشمل سرطان البروستاتا والجلد وبطانة الرحم والكبد وحصوات المرارة إضافة لمرض السكر من النوع الثانى.

وأشارت الدراسة إلى أن أكبر فائدة وجدها الباحثون كانت لمرضي تليف الكبد، كذلك وجدوا علاقة بين تناول القهوة وفوائد المصابين بمرض باركنسون والاكتئاب والزهايمر.

وحذر الباحثون من أن تلك النتائج لاتسري على جميع الأشخاص و وجدوا أضرارا لمن يتناول القهوة من النساء الحوامل .