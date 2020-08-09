دراسة: العلاج الطبيعي يعوض السيدات فقدان فيتامين د

ناقشت كلية الطب بجامعة القاهرة، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث الدكتور محمد أبو بكر ربيع ، طبيب العلاج الطبيعى. والرسالة بعنوان "تأثير التمرينات المتقطعة مع مكملات فيتامين " د " على جودة الحياة للسيدات اللاتى تعانى من آلام العضلات غير…

ناقشت كلية الطب بجامعة القاهرة، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث الدكتور محمد أبو بكر ربيع ، طبيب العلاج الطبيعى.

والرسالة بعنوان “تأثير التمرينات المتقطعة مع مكملات فيتامين ” د ” على جودة الحياة للسيدات اللاتى تعانى من آلام العضلات غير المحددة”.

وتضمن موضوع الرسالة تأثير فيتامين “د ” على السيدات التي تعاني من نقصه في سن من 30 إلى 40 سنة نتيجة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ونتيجة الإنجاب المتكرر والإهمال في عدم تناول فيتامين د والكالسيوم.

أكدت الدراسة التأثير الإيجابي للتمارين البدنية، ودور العلاج الطبيعي مع مكملات فيتامين ( د ) في علاج مثل هذه الحالات.

و الذي له أثر كبير على هذه الحالات ويؤدي إلى تحسين جودة حياتهم سواء كان المريض يعاني من ألم شديد أو عدم قدرة على الحركة.

استمرت الدراسة ( لمدة ثلاثة أشهر ) تم خلالها تناول المريضة لفيتامين ” د ” مع تمرينات متقطعة لمدة ربع ساعة، و راحة خمس دقائق ثم تكمل التمارين وهي عبارة عن 40 دقيقه تمارين بعد تسخين لمدة عشر دقائق يتخللها راحة مع تهدئة الرتم في نهاية التمارين.

أشرف على الرسالة كل من الدكتورة نسرين أحمد غريب رئيس قسم الباطنة والمسنين ، بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة.

والدكتورة هبة أحمد عابدين أستاذ مساعد بقسم الباطنة بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، و الدكتورة فاطمة عبد القادر أستاذ الباطنة بجامعة الأزهر كلية البنات.

وناقش رسالة الماجستير المقدمة من الدكتور محمد أبو بكر ربيع وبحضور المشرفين على الرسالة ، كل من الأستاذة الدكتورة حنان محمد الطوخى أستاذ طب الباطنة والروماتيزم بجامعة الأزهر، والدكتورة نجوى محمد بدر أستاذ بقسم الباطنة بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة .