دراسة: الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانيات كبيرة للاستثمار في أسواق المال

كشفت دراسة حديثة عن مؤسسة “راندي” للبحوث متعددة الاختصاصات أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التداول الخوارزمي أو التداول الآلي يحمل إمكانات هائلة للاستثمار في أسواق المال، موضحة أنه مع استمرار تقدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ستصبح الخوارزميات أكثر تعقيدًا ومهارة في التعامل مع ديناميكيات السوق المعقدة، كما أنه من المتوقع أن تتوسع الخوارزميات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتشمل فئات أصول جديدة، مثل العملات المشفرة والاستثمارات البديلة.

وأوضحت الدارسة أن تكامل الذكاء الاصطناعي مع معالجة اللغة الطبيعية قد تؤدي إلى تمكين الخوارزميات من تحليل المقالات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات الشركات بشكل أكثر شمولاً، مما يوفر رؤى أعمق لمعنويات السوق واتجاهات الاقتصاد الكلي.

ما هو التداول الآلي أو الخوارزمي

يشير التداول الخوارزمي المعروف أيضًا باسم التداول الآلي، إلى استخدام برامج وخوارزميات الكمبيوتر لتنفيذ صفقات كبيرة ومعقدة في الأسواق المالية تقوم هذه الخوارزميات بتحليل كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك تحركات الأسعار التاريخية، ومؤشرات السوق، والأخبار، ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، لتحديد فرص الاستثمار المحتملة وتنفيذ الصفقات بناءً على قواعد أو إستراتيجيات محددة مسبقًا.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للتداول الخوارزمي في تعزيز الكفاءة وتقليل تكاليف المعاملات وإزالة المشاعر البشرية من عملية التداول، وتمتلك الخوارزميات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي القدرة على تحليل البيانات في الوقت المباشر وتنفيذ الصفقات بسرعة البرق، مما يمكّن المستثمرين من الاستفادة حتى من أصغر التحركات في السوق.

دور الذكاء الاصطناعي في التداول

وقالت الدراسة إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مهمًا في نجاح إستراتيجيات التداول حيث يمكن أن تعمل الخوارزميات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على التعلم والتكيف باستمرار من البيانات التاريخية وظروف السوق، وهذا يمكنهم من تحديد الأنماط والاتجاهات والتغيرات في السوق التي قد لا تكون واضحة للمتداولين من البشر.

وذكرت الدراسة أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تستخدم إستراتيجيات تداول مختلفة، مثل المراجحة الإحصائية، للاستفادة من تحركات السوق قصيرة الأجل واستغلال أوجه القصور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل معنويات الأخبار وبيانات السوق لقياس تأثير الأحداث الخارجية على أسعار الأسهم، واتخاذ قرارات التداول بناءً على المعلومات التاريخية والحقيقية. مما يؤثر إيجابا على الاقتصاد العالمي كون دور ايجاد الاستثمار الأمثل كبير في إنعاش الاقتصاد.

ولفتت الدراسة إلى أن عالم الاستثمار في سوق الأوراق المالية شهد تحولًا كبيرًا مع ظهور الذكاء الاصطناعي (AI) والتداول الخوارزمي، تقليديا، كان الاستثمار في سوق الأوراق المالية يعتمد بشكل كبير على الحدس البشري والتحليل، واليوم، مع تكامل الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتطورة، تطور التداول بما فيه تداول عملة البيتكوين وتداول الأسهم ومختلف الأصول في منصات التداول الأفضل إلى عملية تعتمد على البيانات تستفيد من التعلم الآلي لتحديد الأنماط، وإجراء التنبؤات، وتنفيذ الصفقات بسرعة وحجم غير مسبوقين.

مزايا الذكاء الاصطناعي في التداول الخوارزمي

وحددت الدارسة 4 مزايا للذكاء الاصطناعي في التداول الخوارزمي أو التداول الآلي تمثلت الأولى في السرعة والكفاءة حيث يمكن للخوارزميات التي يحركها الذكاء الاصطناعي تنفيذ الصفقات بسرعات تفوق بكثير قدرة الإنسان. تتيح هذه الاستجابة السريعة لتحركات السوق للمتداولين الاستفادة من الفرص العابرة وتقليل زمن الوصول، مما يضمن التنفيذ الأمثل للصفقات. وهو عامل أساسي لتشجيع الناس على بدء الرحلة في عالم الاستثمار.

أما الميزة الثانية فهي تحليل البيانات حيث يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت المباشر، مما يوفر رؤى حول اتجاهات السوق والمشاعر التي قد يغفلها المتداولون البشريون. يطور هذا النهج القائم على البيانات عملية اتخاذ القرار ودقة التداول.

وبينت الدراسة أن إدارة المخاطر الميزة الثالثة حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي دمج إستراتيجيات إدارة المخاطر في عملية اتخاذ القرار، وتعديل أحجام الصفقات تلقائيًا وتعيين حدود وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة.

أما الميزة الرابعة والأخيرة فهي الاختبار الخلفي حيث يمكن اختبار الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات التاريخية لتقييم أدائها في ظل ظروف السوق المختلفة مما يساعد في تحسين إستراتيجيات التداول لتعزيز الربحية.

وحددت الدارسة مجموعة من التحديات والمخاطر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التداول الخوارزمي أو الآلي وجاء في مقدمة هذه التحديات التجهيز المفرط وهي تحدث عندما تؤدي خوارزمية التداول أداءً جيدًا على البيانات التاريخية ولكنها تفشل في الأداء في ظروف السوق الحقيقية. تعد الموازنة بين التعقيد والبساطة في نماذج الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من مخاطر التجهيز المفرط.

أما التحدي الآخر، فيتمثل في فشل النظام حيث يمكن أن تؤدي الثغرات التكنولوجية أو مشكلات الشبكة إلى تعطيل أنظمة التداول الخوارزمية، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وتعتبر بروتوكولات إدارة المخاطر القوية والآليات الآمنة من الفشل ضرورية لمواجهة هذه المخاطر.

وقالت الدراسة إن هناك تحديا يتمثل في سيولة السوق ففي الأسواق شديدة السيولة أو خلال فترات التقلبات، قد يؤثر تنفيذ الطلبات الكبيرة من خلال التداول الخوارزمي على الأسعار بشكل سلبي، و يجب تصميم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بحيث تأخذ قيود السيولة في الاعتبار.