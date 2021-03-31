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دراسة: الخلايا «التائية» تقي من السلالات الجديدة لفيروس كورونا

حدد الباحثون شكلا معينا للخلايا التائية التي كانت نشطة في مواجهة الفيروس
محمد عبد السند 3:36 م, الأربعاء, 31 مارس 21 3:36 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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أظهرت دراسة معملية أمريكية حديثة أن مكونا مهما من مكونات الجهاز المناعي المعروف باسم الخلايا التائية التي تتصدى للإصابة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تحمي أيضا فيما يبدو من ثلاث سلالات جديدة هي الأكثر إثارة للقلق.

وكشفت عدة دراسات حديثة أن سلالات معينة من فيروس كورونا المستجد قد تقوض الحماية المناعية للأجسام المضادة واللقاحات.

لكن الأجسام المضادة، التي تمنع فيروس كورونا من الالتصاق بالخلايا البشرية، قد لا تروي القصة كاملة، بحسب الدراسة التي أجراها باحثون في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

الخلايا التائية

ويبدو أن الخلايا التائية تلعب دورا مهما وقائيا إضافيا. فقد قال أندرو ريد الذي أشرف على الدراسة من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: “تُظهر بياناتنا، بالإضافة إلى النتائج من المجموعات الأخرى، أن الخلايا التائية التي تتصدى لكوفيد-19 لدى المصابين بالسلالات الفيروسية الأولية تتعرف تماما فيما يبدو على السلالات الرئيسية الجديدة التي تم رصدها في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل”.

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وقام الباحثون بتحليل دم 30 شخصا تعافوا من “كوفيد-19” قبل ظهور السلالات الجديدة الأكثر عدوى.

ومن هذه العينات، حدد الباحثون شكلا معينا للخلايا التائية التي كانت نشطة في مواجهة الفيروس ودرسوا كيف كانت هذه الخلايا التائية تعمل في مواجهة السلالات الجديدة التي رُصدت في جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والبرازيل.

الخلايا التائية فاعلة

وخلصوا إلى أن الحماية التي تقوم بها الخلايا التائية ظلت فعالة إلى حد كبير ويمكنها التعرف فعليا على جميع الطفرات في السلالات محل الدراسة.

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وتعزز النتائج دراسة سابقة تشير أيضا إلى أن استمرار حماية الخلايا التائية في مواجهة السلالات الجديدة.

وقال باحثو المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إن ثمة حاجة لإجراء دراسات أكبر لتأكيد النتائج. وشدد ريد على ضرورة المراقبة المستمرة للسلالات التي تستطيع الإفلات من حماية الأجسام المضادة والخلايا التائية.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم إلى 128 مليونا و212 ألفا و179 حالة.

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وأفادت الجامعة – حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و803 آلاف و776 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 72 مليونا و739 ألفا و272 شخصا.

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بقلم محمد عبد السند

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