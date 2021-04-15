دراسة: الإصابة بجلطات المخ نتيجة فيروس كورونا أكثر خطورة من اللقاح

أوقفت الولايات المتحدة التطعيم بلقاح "جونسون أند جونسون" لحين الانتهاء من بحث الصلة بينه وبين الإصابة بجلطات

قال باحثون بريطانيون يوم الخميس إن احتمال الإصابة بجلطات في المخ جراء الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” أكبر بكثير من خطر التعرض لها نتيجة تلقي اللقاح المضاد للوباء، وذلك بعد توقف حملات تطعيم وسط أنباء عن حالات تجلط نادرة الحدوث، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ووردت تقارير عن وجود صلة بين لقاحي “أسترا زينيكا” و”جونسون أند جونسون” وحالات إصابة قليلة جدا بتجلط الجيوب الوريدية في المخ (جلطات المخ).

وأمس الأربعاء أوقفت الولايات المتحدة التطعيم بلقاح “جونسون أند جونسون” لحين الانتهاء من بحث الصلة بينه وبين الإصابة بجلطات، بينما أوقفت الدانمرك التطعيم بلقاح “أسترا زينيكا”.

وقال الباحثون إن دراسة أجريت على 500 ألف من مرضى “كوفيد-19” خلصت إلى أن 39 من كل مليون مصاب تعرضوا لجلطات في المخ بعد الإصابة. وفي المقابل كشفت بيانات وكالة الأدوية الأوروبية أن خمسة من كل مليون تعرضوا لجلطات في المخ بعد تلقي لقاح “أسترا زينيكا”.

وذكر الباحثون أن خطر التعرض لجلطات في المخ يزيد بنحو ثماني إلى عشر مرات بعد الإصابة بالمرض مقارنة باحتمال التعرض لها بعد تلقي اللقاح.

وقال ماكسيم تاكيه بقسم الصحة النفسية بجامعة أكسفورد في حديث للصحفيين “خطر الإصابة بجلطات المخ بعد الإصابة بـ “كوفيد-19” يبدو أكبر بكثير منه بعد تلقي لقاح “أكسفورد-أسترا زينيكا”.

إصابات كورونا حول العالم

ظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 138 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 832 ملايين جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 138 مليوناً و276 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز أكثر من 78.7 مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و973 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرغ” للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 832 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا وبولندا والأرجنتين والمكسيك وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.