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دراسة : ادخار 250 جنيهًا في البورصة المصرية لمدة 20 عامًا تحقق مكاسب 372 ألف جنيه

بافتراض أن العام التراكمي للمؤشر بلغ 16% سنويًّا
أسماء السيد 5:34 م, الأثنين, 21 يونيو 21 5:34 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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أجرى محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار المحلية دراسة عن “التحويش” التراكمي في البورصة المصرية افترض خلالها أن شخصًا قام بادخار 250 جنيهًا شهريًّا لمدة 20 عامًا فإن الحصيلة الإجمالية للمبلغ ستكون 60 ألف جنيه. وأشار إلى أنه في حال استثمار تلك المبلغ بنفس طريقة التحويش، أي كل شهر ضخ 250 جنيهًا فى عدد من الأسهم المقيدة في البورصة خلال فترة الـ20 عامًا، وبافتراض أن العائد على مؤشر البورصة الرئيسي بلغ 10% سنويًّا فإن إجمالي المبلغ المُدخر سيصل إلى 190 ألف جنيه من أصل 60 ألف جنيه مدخرة مما يعني أنه حقق مكاسب ستصل إلى 130 ألف جنيه.

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على صعيد آخر، افترض أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بلغ عائده 16% سنويًّا فإن مبلغ الـ60 ألفًا المُدخر خلال 20 عامًا بواقع 250 جنيهًا شهريًّا سوف يصل إلى 432 ألف جنيه بمكاسب تصل إلى 372 ألف جنيه.

وبشكل عام، قال إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى خلال العشرين عامًا الماضية حقق عائدًا كليًّا تخطى الـ16% سنويًّا فى المتوسط.

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بقلم أسماء السيد

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