دراسة إسرائيلية: لا أضرار على خصوبة المرأة من لقاح كورونا

أول دليل على أن اللقاح لا يسبب مشاكل الخصوبة للنساء

كشفت دراسة إسرائيلية لأول مرة في العالم أجراها مركز هداسا الطبي في مدينة القدس أن لقاح مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لا يضعف وظيفة المبيض ولا يضر بخصوبة المرأة .

لا أضرار على خصوبة المرأة

وقال مركز هداسا الطبي في بيان نشره اليوم (الأحد) إن الدراسة فحصت وظيفة المبيض أثناء علاجات الخصوبة لدى 32 مريضة، من بينهن متعافيات من كورونا، ومطعمات، ونساء لم يكن مريضات كورونا، ونساء غير مطعمات، وأخريات يعانين من مشاكل في الخصوبة، وأخريات لا يعانين.

وأضاف المركز أن الدراسة وجدت أنه في المرضى الذين تم تلقيحهم لم يتم تحديد أي تأثير ضار على وظيفة الجريبات، وهي وحدة وظيفية في المبيض، ولم يكن هناك فرق بين النساء اللواتي تم تطعيمهن ضد الكورونا والنساء اللواتي لم يتم تطعيمهن في مؤشرات مختلفة، بما في ذلك عدد البويضات وجودتها ووظيفتها.

ويصف الباحثون في مركز هداسا أن الدراسة أظهرت أيضا أنه في النساء اللواتي تم تطعيمهن تم نقل الأجسام المضادة إلى البصيلات، وأنه يمكن افتراض أن حقيقة وجود الأجسام المضادة في بيئة الجريب تساهم في حماية المبيض في حالة العدوى والبيئة المحمية للحمل.

ونقل البيان عن مديرة وحدة التلقيح الاصطناعي في مستشفى هداسا عنات هيرشكو-كليمنط إن “هذا هو أول دليل بحثي على أن اللقاح لا يضعف وظيفة المبيض ولا يسبب مشاكل في الخصوبة لدى النساء”.

التطعيم قبل الحمل

وأضافت “هذه عينة صغيرة نسبيًا، لكن نتائجها مهمة، والباحثون يعتزمون مواصلة دراسة المشكلة بين المرضى الآخرين”.

وأوضحت هيرشكو-كليمنط أن هذا “يعزز التوصية بالتطعيم قبل الحمل حتى يكون الحمل محميا، وفي ضوء ذلك وجد الباحثون أن الإصابة بالمرض أثناء الحمل قد تكون صعبة لكل من الأم والجنين”.

وخلص الباحثون إلى أن اللقاح “لا يؤثر على الحمل، ولكنه يضمن الحماية أثناء الحمل للمرأة الحامل”.

وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى من لقاح مرض فيروس كورونا في إسرائيل 5345814 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 4973408 شخصا.

وسجلت إسرائيل حتى اليوم 837012 إصابة بعد رصد 130 إصابة جديدة و6334 حالة وفاة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

وشهدت معدلات الإصابة بمرض (كوفيد-19) خلال الأسابيع الماضية انخفاضا ملحوظا في إسرائيل.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.