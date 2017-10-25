دراسة: إزالة الشعر بالشفرات أكثر أمانًا

أطباء الجلدية: 70 % تضفي طابعا صحيا أكثر من الشمع و 79 % أفضل من الكريماتياسمين فوازكشفت دراسة بحثية صادرة عن شركة " جيليت فينوس " مع نخبة من الأطباء الجلدية، عن الطرق المفضلة لإزالة الشعر وأهم اعتبارات التقييم الأساسية المصاحبة لتلك العملية، بهدف الارتقاء بمستوي ما تقدمه من حلول صحيه عالمية الم

أطباء الجلدية: 70 % تضفي طابعا صحيا أكثر من الشمع و 79 % أفضل من الكريمات

ياسمين فواز

كشفت دراسة بحثية صادرة عن شركة ” جيليت فينوس ” مع نخبة من الأطباء الجلدية، عن الطرق المفضلة لإزالة الشعر وأهم اعتبارات التقييم الأساسية المصاحبة لتلك العملية، بهدف الارتقاء بمستوي ما تقدمه من حلول صحيه عالمية المستوي وزيادة الوعي تجاه الطرق التقليدية المستخدمة لعملية إزالة الشعر في مصر.

شارك فى الدراسة 150 من نخبة أطباء الجلدية من القاهرة والاسكندرية والدلتا، من أجل تحديد الطرق المفضلة لإزالة الشعر من حيث الراحة والأمان والألم، وأوضحت النتائج أن الحلاقة بالشفرات هي أعلي الطرق تصنيفاً لإزالة الشعر، تليها إزالة الشعر بالشمع ويلحقها فى المؤخرة إزالة الشعر بالكريمات فى القاهرة.

ووفقا للإحصائيات ذكرت ” جيليت فينوس ” في دراستها، أن 70% من نخبة أطباء الجلدية فى محافظتي القاهرة والجيزة أكدوا أن إزالة الشعر بالشفرات أكثر أمانا من الإزالة بالشمع فى صالونات التجميل ، فيما قال 79 % من الأطباء أن إزالة الشعر بالطريقة نفسها تكون خالية من المواد الكيميائية و أكثر أماناً على الجلد من كريمات أزالة الشعر.

وأثارت الدراسة البحثية مفاهيم خاطئة أخرى حول الحلاقة بالشفرات التي تم توضيحها في الدراسة حيث يعتقد الأطباء في مصر أن إزالة الشعر بالشفرات لا تؤدى الى نمو الشعر مرة اخرى بشكل أسرع.

يذكر ان هناك عدة قواعد يجب على السيدات أن يتبعنها فيما يتعلق بإزالة الشعر، في مقدمتها أن يكون الجلد رطباً قدر الإمكان وهو ما يسهل عملية حلاقة الشعر، كما أن الشفرات توفر أداة ترطيب في أنواعها المنحنية والمتعددة، وتجعل تجربة إزالة شعر تحقق النتيجة المرجوة.

وعن أهم اعتبارات التقييم الخاصة بعمليات إزالة الشعر، تابعت الدراسة أن 37 % من نخبة الأطباء أكدوا أن النظافة الصحية تأتي في المقدمة، فيما قال 25 % أن توافر عناصر الراحة علي رأس القائمة، واحتلت عوامل الآمان (خالية من المواد الكيميائية) و نسبة الآلم مؤخرة تنصيف الاعتبارات الأقل تقييماً بنسب 22 % و 13 % تقريباً علي الترتيب – وفقاً لعينات عشوائية من آراء أطباء الأمراض الجلدية – الذين أكدوا ان العامل الأساسى المحرك لازالة الشعر بالشفرات هو الألم ثم الراحة فى محافظة الاسكندرية.

وفي نهاية المذكرة البحثية، أوصت ” جيليت فينوس “باتباع عدة نصائح من شأنها ان تضفي الطابع الصحي علي عملية الإزالة أهمها الترطيب، الحلاقة بالاتجاه الصحيح ،اختيار الكريم المناسب للترطيب، فضلا عن عملية التقشير قبل الإزالة واختيار الشفرات المناسبة، واخيراً الامتناع عن استخدام العطور بعد الحلاقة مباشرة.