اتصالات وتكنولوجيا

دراسة أمريكية: خدمات البث عبر الانترنت تشهد استقرارا خلال الربع الثاني من 2021

بعد أن شهدت الخدمة عامًا متقلبًا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
المال - خاص 11:12 م, السبت, 7 أغسطس 21 11:12 م, السبت, 7 أغسطس 21

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أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن خدمات البث التلفزيوني عبر الأجهزة شهدت استقرار خلال العام الحالي، وتحديدا خلال الربع الثاني من هذا العام بعد أن شهدت الخدمة عامًا متقلبًا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وجاء في تقرير أوردته شبكة (كورد كاتر نيوز) أن مستويات المشاهدة بدأت في الوصول إلى أرقام أكثر استقرارًا واستدامة، كما يتضح من تقارير الربع الثاني من عام 2021، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وأظهر تقرير لحالة المشاهدة أنه من غير المفاجئ أن خدمات البث اللاسلكي أو القنوات بالاشتراك شهدت انخفاضًا مستمرًا في نسبة المشاهدة في الربع الثاني، حيث وصل عدد الأسر إلى عدد أقل مما كان عليه قبل عام (-25٪ للإشتراك مقابل -19٪ للبث اللاسلكي).

وأضاف التقرير أنه بالمقارنة شهدت نسبة المشاهدة عبر أجهزة البث نموًا كبيرًا هذا الربع. وتحديدا منصتي روكو وأمازوت ارتفعتا بنسبة 27 % و 49 % على التوالي.

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وتابع: “ومع ذلك فإن ليس كل محطات البث شهدت نموا، فقد شهدت أبل وجوجل انخفاضا في هدد المشاهدات خلال الربع لآلي ربع سنويًا حيث خسرت أبل 6 % وجوجل 49 %”.

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بقلم المال - خاص

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