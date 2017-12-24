دراسة: أغلب الرجال والنساء يفضلون الحلاقة الكاملة للذقن

ياسمين فواز:كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة براون رائدة تصميم المنتجات الكهربائية للعناية بمظهر الرجال والسيدات تناولت العناية بالشعر للرجال فى آخر دراساتها، حيث قامت الدراسة - التى شملت الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2017- بعمل مسح شامل لمواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وتضمنت: فيسبوك، تويتر، إنستجرام، ال

ياسمين فواز:

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة براون رائدة تصميم المنتجات الكهربائية للعناية بمظهر الرجال والسيدات تناولت العناية بالشعر للرجال فى آخر دراساتها، حيث قامت الدراسة – التى شملت الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2017- بعمل مسح شامل لمواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وتضمنت: فيسبوك، تويتر، إنستجرام، المدونات، المنتديات، ويوتيوب.





وأظهرت الدراسة أن الرجال قاموا بعمل حوالى 15 مليار محادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكانت أغلب هذه المحادثات على العناية الشخصية بالمظهر من حيث تشذيب أو حلاقة الذقن (32٪)، وتشذيب الشعر (23٪)، وهو ما يعطى مؤشر هام حول أهمية ماكينات الحلاقة لتشذيب الذقن أو الحلاقة فى الحصول على المظهر الأمثل للرجال.

وأظهرت الدراسة أن أغلب الرجال المصريين لديهم ماكينات العناية بالمظهر متعددة الأغراض كاختيارهم الأول (61٪) حيث توفر هذه الماكينات أختيارات أوسع لتشذيب الشعر والذقن،كما تم تصميم هذه المكاينات لتفى باحتياجات الرجال المختلفة سواء كانت التهذيب، التشذيب، أو التحديد.

وسجلت المحادثات المتعلقة بماكينات الحلاقة الكهربائية و البشرة الحساسة النسبة الأكبر (٤٢٪)، وكانت أغلبية التوصيات فى هذا الشأن (حوالى ٧٠٪) لصالح ماكينات الحلاقة Braun Series 3، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على نجاح أحدث سلسلة لماكينات براون التى تعمل بنظام الرؤوس الثلاثية والأمشاط الدقيقة التى توفر تجربة حلاقة أسرع و أفضل واكثر راحة. بالإضافة الى ثلاثة قطع تتحرك بشكل مستقل للتكيف مع كل انحنائات الوجه لضمان تجربة سهلة. تحتوى ايضا مجموعة براون للعناية بالمظهر المطورة Series 3على 5 قطع لتشذيب الذقن لتمنح التحكم الكامل بشعر الوجه و لتعطى الحرية فى ابتكار اشكال متعددة للذقن.

كما أظهرت الدراسة أن مظهر الذقن مفضل لدى كل من الرجال والنساء (68٪) عن الحلاقة، إلا أن أسباب تفضيل الذقن بالنسبة للرجال تختلف عن السيدات، حيث أن معظم الرجال (45٪) يهتمون بشعر الوجه لأنهم يرون أنه أكثر جاذبية، بينما ترى السيدات أن الذقن من أهم علامات الذكورة والنضج (40٪).

وتدرك براون أن الرجل يعتبر شعر الوجه جزءاً من هويته وشخصيته، وان الحفاظ على الطول المثالي والمظهر الأجمل يسمح له بالتعبير عن نفسه. أطلقت براون مجموعتها الجديدة للعناية بالمظهر Multi Grooming Kit و تشمل المجموعة آلات تشذيب الذقن وآلات قص الشعر وقص شعر الجسم وذلك كي تمنح الرجال الأدوات التي يحتاجون إليها للوصول إلى الإطلالة المرغوبة التى تسمح لهم بالتعبير عن شخصيتهم بشكل أفضل.

وينتمى الرجال الذين يفضلون حلاقة الذقن إلى فئات عمرية أقل (16-21 عاماً)، حيث يقومون بحلاقة ذقنهم بمتوسط 4-5 مرات أسبوعياً نتيجة لبطئ نمو شعر، اما البقية فيقومون بحلاقة ذقنهم بعدد 4 مرات اسبوعياً كجزء من متطلبات عملهم.