دراسة : أثرياء العالم الفئة الأكبر بعمليات التهرب الضريبى

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية التى نشرت نتائج البحث نقلًا عن الصحيفة، أن الذين يملكون أصولًا عقارية لا تقلّ في قيمتها عن 31 مليون استرلينى لا تزيد نسبتهم على 1% من إجمالى السكان، وهؤلاء لا يدفعون فى المتوسط أكثر من 30% من الضرائب المستحَقة عليهم.

وأظهرت الدراسة أن أصحاب العقارات التى تزيد قيمتها على 31 مليون استرلينى يتحايلون ويقومون بإخفاء هذه الأصول بطرق احتيالية.

وأغلب هذه الأصول يتم إخفاؤها فى حسابات خارجية بمناطق لا تخضع للقوانين أو الاختصاص القضائى.

الصحيفة التى سرّبت الأرقام وجدت أن الأكثر ثراء يتورطون فى عمليات تهرُّب تفوق المعدل العادى للمتهربين الآخرين، والذين عادة ما يتهربون من دفع 2% من الضرائب المستحَقة عليهم، أى أن الأثرياء يتهربون من دفع 20% من ضرائبهم فى المتوسط.

وشددت الصحيفة على أن المتهربين يخفون- كما سبق الذكر- ضرائبهم فى ودائع خارج البلاد، والتى تتركز فى أيدى الأكثر ثراء فقط القادرين على تحمُّل تكلفة المحامين ورجال المصارف (الفاسدين)؛ لأخذ آرائهم فى الأسلوب الأمثل لإخفاء وتوظيف ودائعهم، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وقالت الصحيفة التى سرّبت البيانات، والمتخصصة فى تسريب معلومات وبيانات، إن إخفاء ودائع فى الخارج يرتفع بنسبة كبيرة وبوتيرة متسارعة، وأشارت إلى أن “واحد فى المائة من المائة” فقط يمتلكون 50% من الثروة.

وركّز البحث الذى أجرته جهات عدة، وبقيادة مجموعة من الباحثين فى جامعة النرويج وجامعة كوبنهاجن، على السويد والنرويج والدنمارك.

فى سياق آخر ذكرت الصحيفة أن أحد الأصدقاء المقرَّبين للرئيس الأمريكى ترامب يتم استجوابه حول مزاعم بتهرُّبه من دفع ضرائب قدرها 170 مليون جنيه استرلينى.

يُذكر أنه تمّت مداهمة مقارّ بنك إتش إس بى سى السويسرى فى عدة دول أوروبية قبل عدة أسابيع بزعم وجود 55 ألف وديعة يتورط أصحابها فى عمليات تهرب ضريبى.

ولا توجد أرقام محددة حول نسبة الأموال التى تدور حول أصحابها الشكوك بتهربهم ضريبيًّا، إلا أن هذه النسبة تتفاوت بين دولة وأخرى، وترتفع بنسبة مرعبة فى دول العالم الثالث على وجه الخصوص.