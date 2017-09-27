دراسات في التطور العمراني لمدينة القاهرة جديد هيئة الكتاب

علي راشدأصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان "دراسات فى التطور العمرانى لمدينة القاهرة"، تأليف فتحى حافظ الحديدي.ويتناول الكتاب دراسة تفصيلية لتاريخ التطور العمرانى لميادين أواسط القاهرة وعددها 17 ميدانًا، منها: "العتبة، رمسيس، الأوبرا، ميدان الفلكى، عبد المنعم رياض، لاظوغلى، وغيرها".

علي راشد



أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان “دراسات فى التطور العمرانى لمدينة القاهرة”، تأليف فتحى حافظ الحديدي.



ويتناول الكتاب دراسة تفصيلية لتاريخ التطور العمرانى لميادين أواسط القاهرة وعددها 17 ميدانًا، منها: “العتبة، رمسيس، الأوبرا، ميدان الفلكى، عبد المنعم رياض، لاظوغلى، وغيرها”.



ويضم الكتاب دراسة عن تاريخ كبارى نيل القاهرة مثل كبارى جزيرة الروضة، كوبرى أبو العلا، كوبرى أمبابة.



ويقدم الكاتب تاريخ جزيرة الزمالك النصف الجنوبى والنصف الشمالى، ونماذج من المنشآت التاريخية فى النصف الشمالى.



ويشتمل الكتاب على مجموعة مهمة من الصور التاريخية النادرة، والكتاب يقع في 303 صفحة بسعر 20 جنيهًا.