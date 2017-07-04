دراجة البسطاء تقفز 20 – 25%

❐ تاجر: تراجع المبيعات %70 يدفع لإرجاء أى زيادات حتى أغسطس دعاء حسنى قال محمد حلمى، عضو شعبة تجار الدراجات والموتوسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا: «أرجأت العديد من الأسر قرار شراء الدراجات لأطفالها بعد أن استلزم بعضها نصف المرتب الشهرى لشراء عجلة، بعد أن قفز سعرها من 300 جنيه العام ا

❐ تاجر: تراجع المبيعات %70 يدفع لإرجاء أى زيادات حتى أغسطس

دعاء حسنى

قال محمد حلمى، عضو شعبة تجار الدراجات والموتوسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا: «أرجأت العديد من الأسر قرار شراء الدراجات لأطفالها بعد أن استلزم بعضها نصف المرتب الشهرى لشراء عجلة، بعد أن قفز سعرها من 300 جنيه العام الماضى إلى 600 جنيه حاليًّا، وأجل العديد من المستهلكين بشكل عام قرار شرائهم للدراجات بعد القفزات الكبيرة التى شهدتها أسعارها، والتى تراوحت بين 100 و%200 منذ العام الماضى، لتسجل القوة الشرائية تراجعًا نسبته %70».

وتوقع حلمى أن تشهد أسعار الدراجات ارتفاعًا نسبته بين 20 و%25 تأثرًا بقرار رفع أسعار المشتقات البترولية، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى %14، على أن تطبق تلك الزيادات أغسطس المقبل.

يذكر أن ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى قد رفعت ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟخميس الماضى، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ %43، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55، ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ %5.6، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55.

ويشار إلى أن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من الدراجات من الخارج، خاصة من الصين والهند، فيما يتم استيراد قطع الغيار من سيريلانكا وفيتنام وإندونيسيا.

كما توقع حلمى إرجاء التجار لتطبيق الزيادات الجديدة على أسعار الدراجات والموتوسيكلات تجنبًا لحركة الركود الكبيرة فى المبيعات، وقلة حركة دوران رأس المال، وهو ما يفاقم خسائر التجار، مشيرًا إلى أن الزيادات الجديدة فى الأسعار ستطبق عقب نفاد أغلب معروض الدراجات الموجود بمخازن التجار، ووصول شحنات مستوردة جديدة، وتحمل زيادات نولون النقل لتلك الشحنات عبر الموانئ إلى مخازن التجار.

وأضاف أنه يصل متوسط أسعار الدراجات حاليًا بين 300 جنيه و2200 جنيه للدراجات المستوردة من الهند والصين، فيما ترتفع لتصل إلى 11 و12 ألف جنيه للدراجات التى تحمل ماركات مرسيدس وبيجو وجاجور.

وأوضح حلمى أن أسعار الدراجات كانت منخفضة للغاية، وانتعشت خلال 2015، وتحديدًا بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بجولات بالدراجات مع حشود من المواطنين، لكن الطلب ما لبث أن تراجع مرة أخرى عقب الزيادات الكبيرة التى لحقت بأسعارها وقطع غيارها، والتى تراوحت بين 100 و%200.

وأشار إلى أن الارتفاعات التى شهدتها أسعار الدراجات كان تأثرًا بسلسلة القرارات الاقتصادية بدءًا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الرسوم الجمركية، ثم التعويم خلال العام الماضى.

وأكد أن قرار التعويم فقط رفع سعر قطع غيار الدراجات من 15 و20 جنيها لكاوتش الدراجة إلى 50 جنيها حاليًا، موضحًا أن سعر العجلة ارتفع من 600 و800 جنيه فى الربع الأول من 2016 إلى 2200 جنيها حاليًّا، وقفزت عجلة الأطفال من 300 لـ600 جنيه، بعد سلسلة القرارات الاقتصادية للحكومة العام الماضى.

ولفت حلمى إلى أن كميات الدراجات المستوردة تراجعت بصورة ملحوظة منذ مارس العام الماضى، وبالأخص عقب قرار وزارة التجارة بإلزام المصانع المصدرة لمصر بالتسجيل فى سجل يتبع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو القرار الذى يجد صعوبة فى تطبيقه، ولم تسجل أى من الشركات الصينية المصدرة إلى الآن، لذا فإن أغلب الدراجات يتم استيرادها باعتبارها قطع غيار وبشكل مفكك ثم يعاد تجميعها.

أما عن الموتوسيكلات، فيؤكد أن هناك قرارًا رسميًّا بوقف استيرادها مطبق منذ عامين، ومع ذلك فإن بعض التجار يتلاعبون بالقرار ويدخلون بضائع للسوق المصرية، عبر بند “استعمال شخصى “بالبطاقات الشخصية” لأصدقائهم وذويهم، ويتم بيعها عقب ذلك فى الأسواق.

وأشار إلى أن أسعار الموتوسيكلات «الشعبية» شهدت قفزة فى أسعارها، إذ ارتفعت من 2500 جنيه العام الماضى لتتراوح بين 8 و12 ألف جنيه، أما “الفيزبة” فيصل سعرها إلى 35 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار الموتوسيكلات المستعملة فى الأسواق بين 50 ألف و250 ألف جنيه.