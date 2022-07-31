دخول «لوران» للاستثمار والتطوير ضمن صواري العقاري بالثغر

علمت «المال» من مصادر مطلعة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين إحدى جهات الدولة، وشركة لوران للاستثمار والتطوير العقارى لتنمية قطعة الأرض رقم «30» بمشروع «صوارى» بالإسكندرية بنظام المشاركة، بنسبة %60 لصالح الدولة «حصة عينية»، و%40 للشركة.

وقالت مصادر لـ«المال» إن شركة لوران للاستثمار حصلت على قطعة الأرض رقم «30» لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمساحة نحو 2.396 فدان، وجاءت تلك الخطوة عقب إصدار قرار من قبل وزارة الإسكان منذ أيام باعتماد وتخطيط وتقسيم قطعة الأرض لصالح الشركة بنظام المشاركة.

ووفقًا للقرار الوزارى، تلتزم شركة لوران للاستثمار بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لمراحل تنفيذ المشروع معتمد من الهيئة وتسليم الحصة العينية لها خلال 36 شهرًا من تاريخ اعتماد الرسومات الهندسية، واستلام الموقع خاليًا من الإشغالات والعوائق.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى جهات الدولة، وعدد من المستثمرين لتنمية أرض التجمع العمرانى «صوارى» بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بإجمالى 46 قطعة أرض، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضى –التى حصلت لوران للاستثمار على قطعة منها- مشروعات بأنشطة «عمرانية متكاملة، إدارية، وتجارية، وترفيهية، ونوادٍ»، ويقدر إجمالى استثمارات مشروعات الشراكة بنحو 30 مليار جنيه.

وحددت الاشتراطات البنائية للمشروع وفقًا للقرار الوزارى ألا تزيد النسبة البنائية على %23 من مساحة أرض المشروع، موزعة بين %20 للإسكان، و%3 للخدمات، وارتفاع المبانى السكنية «أرضي+ 12 دور»، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.

وتلتزم شركة لوران للاستثمار والتطوير بتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها الخاصة، طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة، وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكل أنواعها.

وستقوم الشركة بتنسيق الموقع من ممرات وشبكات رى، وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة، إلى جانب تنفيذ الأرصفة والتبليطات، والزراعة والتشجير، والأعمال الصناعية، والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة، إضافة إلى الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة، مع ربطها بالطرق الرئيسية.

وكانت «المال» قد نشرت سابقًا اعتماد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمخطط العام المُعدل لأرض مشروع أبراج الإسكندرية «صوارى»، الذى تبلغ مساحته الكلية نحو 419.74 فدان، منها 250 فدانًا بنظام الشراكة، والكائن بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، وتم الطرح فعليًا على المُستثمرين، وبدء الأعمال بالمرحلة الأولى والثانية.

وتأتى «صوارى» ضمن المشروعات الاستثمارية التى تم طرحها بالمحافظة الساحلية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «معاً نبنى المستقبل»، واستهدفت إشراك المجتمع المدنى فى أعمال التطوير والبناء، وطرحت من خلالها فرصا استثمارية عقارية غير مسبوقة، مُحددة رؤيتها لتطوير المحافظة بشكل كامل فى ضوء تفشى ظاهرة البناء العشوائى بها، بسبب وجودها على شريط ضيق على البحر المتوسط، فضلاً عن عدم وجود امتداد عمرانى لها سوى باتجاه الغرب.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لمشروع «صوارى» حوالى 22 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات ما بين فيلات متصلة، وأخرى منفصلة، ووحدات سكنية مختلفة المساحات، إضافة إلى نادٍ رياضى واجتماعى، ومناطق للأنشطة التجارية بمساحة حوالى 250 ألف متر مسطح تجارى، وبتكلفة استثمارية حوالى 30 مليار جنيه.

وحسبما أفاد بيان وزارة الاسكان، يتمثل المحور الأول لتنمية المشروع فى تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 64 برجاً سكنياً تضم 3068 وحدة سكنية «أبراج صوارى» على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولى منه بمساحة إجمالية 120 فدانًا، بجانب مشروع الأبراج كومباوند سكنى «إسكان فاخر» تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترًا، وجارٍ أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانًا، ويشمل 310 فيلات سكنية، وجارٍ أيضاً تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين.

◗❙تسليم الحصة خلال 36 شهرًا من تاريخ اعتماد الرسومات الهندسية