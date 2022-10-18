دخول شيرين عبد الوهاب المستشفي يجلب تعاطفا واسعا ويحتاج 3 أمور للخروج من الأزمة

تواجه النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حاليا لأزمة صعبة أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي وشهدت حالة تعاطف كبيرة معها ، بعد انتشار أخبار تؤكد إيداعها بإحدى مستشفيات الطب النفسي بمصر الجديدة ، وأن تعرضها إلاصابة بالرباط الصليبي اليومين الماضيين كما أشيع عنها ليس صحيحا أبدا .

نرصد في هذا التقرير أراء بعض المتخصصين في أزمة شيرين الأخيرة ، وكيف يمكن أن تخرج منها والعودة لفنها وجمهورها عبر 3 محطات رئيسية أبرزها إعادة التأهيل النفسي والبدني والبعد عن كافة الضغوط الحالية.

استشاري الصحة النفسية : تحتاج لإعادة تأهيل نفسي وبدني والبعد عن كافة الضغوط الحالية

قال دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية للمال إن الحل لخروج شيرين عبد الوهاب من أزمتها الأخيرة الصعبة وأزماتها السابقة التي تتسبب في إنهاكها البدني والعصبي، هو البعد عن كل تلك الظروف الضاغطة عليها قدر الإمكان .

وأضاف أن بعض الفنانين عرضوا حلا لهذه الأزمة بضرورة سفرها خارج مصر ويجب أن يوافق أهلها على هذا الأمر ، حتى تعيش بدون صخب إعلامي أو جمهور تماما ، وحتى تقوم بإعادة تأهيل نفسي وبدني في إحدى المستشفيات في الخارج .

وأكد هندي في حديثه أنها لو ظلت مستمرة في مستشفى الطب النفسي بمصر كما هو حاليا ، ويقوم بعض الأشخاص بالوقوف أمام المستشفى وآخرين يحاولون إخراجها كيفما يريدون فستظل تعيش ضغوطا نفسية سيئة .

وتابع قائلا أن احتمالات تفكيرها في الانتحار يصل إلى 20% الفترة القادمة ، حيث أن هذه الاحتمالات تصيب أي شخص يصاب بالاكتئاب فيراوده أفكار انتحارية في وقت معين.

وأضاف أنه في حالة شيرين عبد الوهاب قد تراودها هذه الأفكار السيئة لكونها مبدعة وفنانة وذلك يعرضها لعمل رد فعل عكسي نتيجة كل تلك الضغوط النفسية السيئة باعتبار أن الانتحار هو ” سلوك بائس يتبعه الفرد للتخلص من كافة آلامه النفسية أو الجسدية أو الاجتماعية ” .

عمرو الشاذلي : شيرين أيقونة في الغناء لايمكن أن تتكرر أبدا ولايوجد إنسان لا يواجه أزمات

أعرب الملحن عمرو الشاذلي أن شيرين فنانة ذكية ولايوجد شخص ناجح لايتعرض لأزمات صعبة

ولفت إلى أن أزماتها الشخصية لاتخص الجمهور ، فهي في النهاية صوت مصري مهم ولايمكن تعويضه أبدا في حياتنا .

وأكد أن شيرين أيقونة في الغناء لايمكن أن تتكرر أبدا ، وفي رأيي لاتقل عن أم كلثوم في العصر الحديث فهي نجمة مصر الأولى والوطن العربي مع كامل التقدير لنجمات آخريات كبار مثل أصالة وأنغام وغيرهم .

ويضيف أنه لا يوجد شخص لا يواجه أزمات في حياته ، والأهم أن تكون قوية الأيام القادمة وتستطيع التغلب على هذه الأزمات الصعبة التي تواجهها حاليا .

محمد عبد الرحمن : يجب أن تفيق سريعا حتى يشعر الجمهور المحب لفنها بذلك

ويرى الناقد الفني محمد عبد الرحمن أن الجمهور يجب أن يشعر أن شيرين عبد الوهاب فاقت من هذه الأزمة وترغب بالفعل في عودتها له ولفنها سريعا ، وفي هذه الحالة سيكون هو أكبر داعم لها .

أردف قائلا أن شيرين تعتبر من المطربين الذين يعانون من قلة الثقافة والتعليم وعدم القدرة على ادارة موهبتها جيدا ، بالاضافة لسرعة الثقة في الآخرين وعدم تمكنها من السيطرة على غضبها وانفعالاتها حينما تكتشف غدر او مطامع أشخاص فيها وأنهم لم يكونوا على قدر ثقتها الكبيرة فيهم .

وأكد عبد الرحمن أنه حينما تصل شيرين لمرحلة الاصطدام بأسرتها ومعرفة أنها مدمنة فأنها بذلك وصلت لوضع سئ ومختلفا ، ويجب أن تفيق سريعا منه حتى يشعر الجمهور المحب لفنها وصوتها أن لديها رغبة قوية في عودتها لفنها ، لكن هذه المرة يجب أن تكون العودة مشروطة بعدم وقوعها في أزمات أخرى بعد فترة حينها سيدعمها الجميع .