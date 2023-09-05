يستعد أولياء الأمور والطلاب للتجهيز للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وزاد البحث عن موعد دخول المدارس لمعرفة خريطة العام الدراسي الجديد 2024 وموعد دخول المدارس على محركات البحث المختلفة وموقع التواصل الاجتماعي فيبسبوك.

بوابة المال نيوز تنشر في هذا التقرير خريطة العام الدراسي الجديد 2024 وموعد دخول المدارس وفق بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن العام الدراسي الجديد 2023/2024.

دخول المدارس.. خريطة العام الدراسي الجديد 2024

تبدأ خريطة العام الدراسي الجديد بدخول المدارس السبت 30 سبتمبر 2023 الحكومية والرسمية، الرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات.

وتكون الدراسة خلال الفصل الأول للعام الدراسي الجديد حتى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤، بحيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني بداية من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤.

وتُستكمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ببدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ ويستمر حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤، وتكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤ أما امتحانات الدبلومات الفنية تكون من السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة من السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.



دخول المدارس.. الخريطة الزمنية في الجامعات والمعاهد



تبدا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024 بالجامعات من السبت 30 سبتمبر المقبل ومن وينتهي العام الدراسي رسميًا 30 مايو 2024.

وتستغرق الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023/ 2024 14 أسبوعًا حيث يبدأ 30 سبتمبر وينتهي 4 يناير 2024، وتكون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى يوم الخميس 25 يناير 2024.

وتكون موعد إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات بداية من السبت 27 يناير 2024 وحتى الخميس 8 فبراير 2024.

ويُستكمل الفصل الدراسي الثاني 2024 بالجامعات والمعاهد من السبت 10 فبراير 2024 وحتى الخميس 30 مايو 2024 بحيث تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا خلال هذا الفصل.