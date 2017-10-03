دخل الطبيب لن يقل عن 30 ألف جنيه في هذا المشروع

المشروع متعلق بمنظومة التأمين الصحي الجديد، وفق ما ذكر وكيل مجلس النوابأحمد الدسوقىقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء، إن دخل الطبيب في مشروع التأمين الصحي الجديد لن يقل عن ٣٠ ألف جنيه شهرياً.وأشار خلال لقائه ببرنامج ما وراء الحدث، على فضائية أكسترا نيوز مساء اليوم إلى

المشروع متعلق بمنظومة التأمين الصحي الجديد، وفق ما ذكر وكيل مجلس النواب



أحمد الدسوقى

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء، إن دخل الطبيب في مشروع التأمين الصحي الجديد لن يقل عن ٣٠ ألف جنيه شهرياً.

وأشار خلال لقائه ببرنامج ما وراء الحدث، على فضائية أكسترا نيوز مساء اليوم إلى أن مشروع التأمين الصحي الجديد سينافس مستشفيات القطاع الخاص

ومشروع قانون التأمين الصحي الجديد عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس وأخذ مناقشات طويلة بهدف التخفيف على المواطنين وتقديم خدمة صحية متميزة، ويفترض أن يناقشه البرلمان.