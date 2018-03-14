دجلة يستعيد الانتصارات بفوز ثمين على الاتحاد

على المصرىعاد فريق الكرة بنادي وادي دجلة لطريق الانتصارات، بفوز ثمين على ضيفه الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.سجل البوركيني باتريك مالو، مُدافع وادي دجلة، هدف ا

على المصرى





عاد فريق الكرة بنادي وادي دجلة لطريق الانتصارات، بفوز ثمين على ضيفه الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل البوركيني باتريك مالو، مُدافع وادي دجلة، هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 57 من عُمر المباراة، التي أدارها إبراهيم نور الدين، وعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال، وصالح سلامة حكمًا رابعًا وكل من طارق مجدي ووائل فرحان حكمًا خامسًا.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 29، وينعش آماله في البقاء، بعدما عاد للمركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمّد رصيد الاتحاد السكندري عند 32 نقطة، وظل في المركز الـ12، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع المصرى.