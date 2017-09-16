دجلة يحقق فوزه الأول فى الدورى

والاتحاد يخطف النصرعلى المصرى حقق فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، فوزه الأول فى النسخة الـ59 من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بالتغلب على ضيفه إنبى، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الأيجيبشن ليج.وسجل البوركينى واتارا إسوف،

والاتحاد يخطف النصر





على المصرى

حقق فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، فوزه الأول فى النسخة الـ59 من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بالتغلب على ضيفه إنبى، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب “الدفاع الجوى”، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الأيجيبشن ليج.

وسجل البوركينى واتارا إسوف، هدفي الفريق الدجلاوى فى الدقيقتين 27 و69، قبل أن يقلص حمدى فتحى، النتيجة للفريق البترولى فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحصد دجلة ثلاثة نقاط ثمينة، فيما واصل الفريق البترولى، نتائجه السلبية، بعدما تعادل فى الجولة الأولى على ملعبه أمام سموحة، بهدف لكل فريق، قبل خسارة اليوم.

وفى لقاء أخر أقيم اليوم أيضا، ضمن المرحلة ذاتها، اقتنص الاتحاد السكندرى فوزا غاليا على حساب مضيفه النصر، بنتيجة 3-2 ، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بستاد القاهرة، وحصد زعيم الثغر أول فوز له بالدوري مع مديره الفني هاني رمزي، ليصل إلى 3 نقاط، بينما تلقى النصر بقيادة مديره الفني سيد عيد هزيمته الأولى بعد تعادله في الجولة الأولى مع طنطا.

تقدم حسام سلامة “باولو” لسيد البلد، فى الدقيقة62، وتعادل محمد سعيد للنصر بعدها بستة دقائق، قبل أن يتقدم الفريق الصاعد حديثا للدورى فى الدقيقة 73، عن طريق محمد حسن “ميدو” من ضربة جزاء، قبل أن يقلب الاتحاد الطاولة على مضيفه، بههدفين فى ثلاثة دقائق، عن طريق التونسي محمد علي منصر، في الدقيقة 77، قبل أن يسجل الإيفواري مانوتشو فى الدقيقة 80.