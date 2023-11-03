«دجال سوشيال ميديا».. ضبط شخص ينصب على المواطنين بأعمال الشعوذة بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة في محافظة الدقهلية، والإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني، والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عاطل -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.