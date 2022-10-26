«دجال إلكتروني».. حيلة نصاب لاستدراج السيدات وابتزازهن ماديًا (تفاصيل)

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شخص -مقيم بمحافظة الفيوم- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال “الدجل” واستدراج ضحاياه من السيدات والتحصل منهم على صور خاصة بهم، وتهديدهم وإبتزازهم ماديًا مقابل عدم التشهير بهم.

واتضح الادعاء بقدرته على تعيينهم في وظائف مقابل التحصل على مبالغ مالية منهم، وقد بلغت تلك الوقائع المٌرتكبة من خلال ذلك الأسلوب الاجرامي 4 وقائع.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، أمكن استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بالنصب على المواطنين على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.