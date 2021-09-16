دبي للتطوير العقاري تستثمر مليار جنيه لإنشاء كابيتال مول في العاصمة الإدارية

في أول تواجد لها بالمشروع القومي

طرحت شركة دبى للتطوير العقاري أحدث مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة كابيتال دبي مول (capital Dubai mall) بمنطقة ال R7 وذلك بتكلفة استثمارية مليار جنيه.

بدوره أوضح المهندس عبد الفتاح المر رئيس مجلس إدارة دبي للتطوير العقاري أن المشروع عبارة عن مجمع ترفيهى تجارى بإطلالة مباشرة على المحور المركزى والممشى السياحى وهو منفذ على مساحة ٣.٥فدان بمساحه بنائية ٥٧٠٠ متر مربع للدور الواحد ويتكون من ٢بدروم وأرضى وأول علوى و ثانى علوى.

وتابع؛ “وضعت الشركه أنظمه سداد مرنة ومتعددة منها 10% مقدم و6 سنوات تقسيط وأيضا 15% مقدم و7 سنوات تقسيط بالإضافة إلى 20% مقدم و 8 سنوات تقسيط”.

وأضاف المهندس أحمد أبو حسين نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم التعاقد مع مكتب Hafez Consulting لعمل التصميمات الهندسية والإنشائيه للمشروع.

من جانبه قال المهندس أحمد شاكر رئيس القطاع التجارى، إن الشركة منذ ١٩٩٧ أوجدت فكرة التطوير العقاري بدمياط وخلق مجتمعات حضارية متكاملة وأنهينا أكثر من ١٤٠ مشروعا بمختلف المحافظة وكانت أول خطوه للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نظرا لأهميتها وموقعها الاستراتيجي هو مشروع (capital Dubai mall)

وتمتلك الشركة محفظة أراض كبير في العاصمة الإدارية الجديدة فى أكثر المواقع تميزا حيث تعتبر الشركة من أوائل المستثمرين بالعاصمة، وفق شاكر.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف من تنفيذ سلسلة من المشروعات متنوعة الأنشطة ما بين السكني والتجاري.

وقال شاكر إن الشركة تسعى للتواجد والاستثمار بالعاصمة الإدارية تماشيا مع سياسة الدولة التنموية فى الاهتمام بمدن الجيل الرابع ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة التى باتت قبلة الاستثمار العقارى ومستقبله بعدما حظت باهتمام الدولة.