دبي للاستثمار تضخ 20 مليون دولار في مجال التعليم بإفريقيا

المال – خاص

كشفت شركة “إنفستبردج كابيتال” (IBC)، لإدارة الأصول البديلة والاستشارات المالية، عن قيامها بترتيب صفقة لشركة دبي للاستثمار يتم بموجبها ضخ استثمارات مباشر بقيمة 20 مليون دولار، في شركة “أفريكا كريست إديوكيشن هولدنغز” (ACE) بهدف تطوير العملية التعليمية بالقارة الإفريقية.

وتستهدف الاستثمارات الجديدة المساهمة في تطوير شبكة مدارس “سابيس” SABIS في مصر والمغرب وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

وتجري عمليات الإنشاءات لأول مشروع يتمّ تنفيذه في كينيا، وهو مدرسة SABIS الدولية المقرر إطلاق اسم “روندا” عليها، وتتألّف المدرسة من حرم مدرسي متطوّر تبلغ مساحته 80 ألف متر مربع في حي “روندا” في نيروبي.

وبدأت المدرسة بقبول طلبات التسجيل للعام الدراسي المقبل، عند افتتاحها في سبتمبر 2018، وستقبل المدرسة الطلاب وفقاً لسياسة قبول غير انتقائية، وتوفر خدمات تعليمية بالغة الجودة للجنسين باللغة الإنجليزية لتخدم بذلك المجتمع الكيني من المواطنين والوافدين.



يشار إلى أن ACE تأسست في عام 2016 كشركة استثمارية لتقديم الخدمات التعليمية بقارة إفريقيا، من خلال تطوير مدارس يتمّ تشغيلها بواسطة نظام “سابيس” SABIS® مع مجموعة مستهدفة من المشاريع في كل من مصر وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا والمغرب.



وستنضمّ “دبي للاستثمار” إلى المستثمرين الحاليين المؤسسين وهم IBC وCentum، الشركة الاستثمارية المدرجة في بورصتي نايروبي وأوغندا، وSABIS®، مشغّلة المدارس العالمية التي تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 130 عاماً، وتقوم بتعليم أكثر من 70 ألف طالب في القارات الخمسة.